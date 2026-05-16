Svi pričaju o ženi s pozornice ovogodišnjeg Eurosonga: Kad su shvatili tko je, Internet je eksplodirao

U moru sadržaja koji se ovih dana na društvenim mrežama plasira iz bečke dvorane Wiener Stadthalle, gdje se večeras održava veliko finale 70. izdanja Eurosonga, jedna snimka privukla je posebnu pažnju. Odnosno, akterica na istoj.

Naime, najvjerniji obožavatelji Eurosonga u dvorani su uočili dobro poznato lice, ali u nešto drugačijem izdanju od onog na koje smo naviknuli.

Tako se TikTokom proširila snimka koja prikazuje austrijsku pjevačicu Kaleen (31), poznatu po svom energičnom hitu "We Will Rave" iz 2024. godine, kako radi kao dio produkcijskog tima na ovogodišnjem natjecanju u Beču.

Umjesto na pozornici - iza nje!

Umjesto šljokica i scenskih svjetala, pjevačica je viđena u potpuno drugačijem izdanju, potvrđujući svoju duboku povezanost s natjecanjem koja nadilazi ulogu izvođača.

Video, pod naslovom "Kaleen uočena kao dio eurovizijske scenske ekipe", prikazuje pjevačicu odjevenu u crnu majicu i radne hlače. S profesionalnim slušalicama na glavi, ona se usredotočeno kreće pozornicom dvorane Wiener Stadthalle dok se u pozadini odvijaju probe. Ironično, video je popraćen taktovima njezine vlastite eurovizijske pjesme "We Will Rave", što je dodatno zabavilo gledatelje.

Snimka je brzo postala popularna, prikupivši više od 839.000 pregleda i gotovo 60.000 lajkova. U komentarima su se obožavatelji natjecali u duhovitim opaskama i izrazima divljenja. "Zašto je Kaleen posvuda?", zapitao se jedan korisnik, dok je drugi u šali dodao: "Sljedeće godine Kaleen će graditi pozornicu." Mnogi su istaknuli njezinu nevjerojatnu predanost. "Ona stvarno voli Euroviziju i volim je zbog toga", stoji u jednom od najpopularnijih komentara.

Producentica natjecanja i redateljica pozornice

Svaka sumnja u to je li žena na snimci doista bivša austrijska predstavnica otklonjena je vrlo brzo. Sama Kaleen javila se u komentarima i potvrdila svoju ulogu, napisavši: "Ove godine sam producentica natjecanja i redateljica pozornice." Njezina potvrda, koja je sama prikupila više od 23.000 lajkova, oduševila je fanove i potaknula raspravu o njezinoj dugogodišnjoj uključenosti u Eurosong.

Više od pjevačice

Za one koji detaljnije prate natjecanje, Kaleenina nova uloga nije potpuno iznenađenje. Prije nego što je i sama stala na eurovizijsku pozornicu kao predstavnica Austrije, godinama je radila iza kulisa. Bila je kreativna direktorica, koreografkinja i redateljica nastupa za nekoliko zemalja, kako na glavnom natjecanju, tako i na Dječjem Eurosongu. Njezin povratak produkcijskom poslu, i to na domaćem terenu u Beču, za mnoge predstavlja prirodan nastavak njezine karijere.

Inače, Kaleen je 2024. s pjesmom "We Will Rave" završila na 24. mjestu s ukupno dobivena 24 boda.