Slavonci na rubu očaja, ministru daju osam dana: 'Ovo nas vodi u propast'

Uoči početka žetve slavonski poljoprivrednici izražavaju veliko nezadovoljstvo otkupnom cijenom pšenice te traže hitan sastanak s ministrom poljoprivrede. Ministarstvu su dali rok od osam dana za organizaciju sastanka, a ako do njega ne dođe, najavljuju prosvjede.

Ističu kako je inflacija rekordna, dok su cijene gnojiva, goriva i ostalih repromaterijala znatno porasle. Tvrde da bi otkupna cijena od 150 eura po toni pšenice mnoge proizvođače dovela na rub opstanka.

Predsjednik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Duško Pavlik poručio je kako poljoprivrednici od Vlade očekuju hitnu reakciju i određivanje pravedne otkupne cijene pšenice.

"Nadamo se sastanku s Ministarstvom poljoprivrede i da će Vlada imati razumijevanja za hrvatske poljoprivrednike. Očekujemo da se na tom sastanku pronađe rješenje i odredi realna cijena otkupa. U suprotnom, na žetvu idemo sa strepnjom. Krećemo u vršidbu ječma, a ne znamo kako ćemo se sutra probuditi.

Ovakva otkupna cijena vodi nas u propast. Zapravo, poljoprivrednici su propali još prije mnogo godina, samo nam to nitko nije službeno rekao. Poljoprivreda je danas svjesno prihvaćena doživotna robija, a isto vrijedi i za stočarstvo", rekao je.

'Tražimo cijenu koja će pokriti troškove'

Ratar iz Bračevaca Ivica Backo ističe kako proizvođači ne traže povlašteni položaj, već otkupnu cijenu koja će pokriti troškove proizvodnje i omogućiti nastavak rada.

"Ne bih licitirao s konkretnom cijenom pšenice jer bi to bilo neozbiljno. Neka stručni ljudi izračunaju stvarne troškove proizvodnje od proljeća do danas i utvrde kolika bi otkupna cijena trebala biti. Tražimo cijenu koja će pokriti troškove proizvodnje i omogućiti minimalnu zaradu kako bismo mogli opstati.

Moramo održavati mehanizaciju, podmirivati troškove proizvodnje i platiti zakup zemljišta. Ako pšenicu prodamo u bescjenje, nećemo imati čime platiti zakup. Onda ćemo čekati isplatu predujma potpora samo kako bismo podmirili te obveze. To nije novac za razvoj gospodarstva, nego za vraćanje dugova koje smo bili prisiljeni napraviti.

Na kraju se postavlja pitanje imamo li uopće ikakvu zaradu. Najvjerojatnije nemamo. To, međutim, nikoga ne zanima osim nas, a od nas se istodobno očekuje maksimum.

Ako bilo koji OPG samo jedan mjesec ne uplati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, već sljedeći mjesec završava u blokadi", poručuje Backo.

Odgovor smo zatražili i od Ministarstva poljoprivrede. Iz Ministarstva navode kako su Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi ponudili sastanak 17. lipnja, no da je predloženi termin odbijen uz zahtjev da se sastanak održi u Slavoniji. Dodaju kako takav zahtjev nije bio naveden u inicijalnom dopisu.