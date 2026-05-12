Šok i očaj nakon nevremena u Velikoj Ludini: 'Ovo je čavao u lijesu naše poljoprivrede'

Snažno nevrijeme sredinom dana pogodilo je Zagreb, sjever Hrvatske, ali i Sisačko-moslavačku županiju. Veliku štetu pretrpjela je Općine Velika Ludina i mjesta Okoli. Reporterka Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s tamošnjim poljoprivrednicima.

Teško stanje zabilježeno je u plastenicima s jagodama, koje su bile u punom rodu. Na terenu smo razgovarali s uzgajivačem jagoda Marijom Pelegrinom, koji nije skrivao šok nakon nevremena.

"Nema riječi. Katastrofa i to je to", kratko je rekao vidno potreseni poljoprivrednik.

Dodao je kako je riječ o totalnoj šteti. "Nema više ničega. Sve je uništeno", kazao je.

Prema njegovim riječima, nevrijeme je stiglo iznenada i u svega nekoliko trenutaka uništilo nasade.

"U jednom trenutku je došlo i gotovo. Ostalo je možda nešto malo ispod najlona, ali plastenici i jagode – sve je stradalo", rekao je Faltis. Poručio je i kako odustaje od proizvodnje, te da se ne nada pomoći države i općine.

Totalna šteta na usjevima

O razmjerima štete govorio je ratar Denis Gorički, pokazujući uništene površine na kojima su se do jutra nalazili kukuruz, soja i pšenica.

"Jutros je kukuruz bio u fazi četiri do pet listova, tamo je bila soja, a pšenica je bila pred vrhunskim rodom. Ostale su samo donje etaže. Nemamo više ništa", rekao je.

Na pojedinim parcelama i dalje se nalazi nekoliko centimetara leda.

"Da netko ne zna koji je mjesec, rekao bi da je siječanj. Toliko ima leda kao da je pao snijeg. Sve će se smrznuti i od toga neće biti ništa", upozorio je Gorički.

U trenutku dolaska nevremena bio je kod kuće, a kaže kako su prioritet bili sigurnost obitelji i zaštita imovine.

"Spašavali smo osobnu imovinu i živote. Stabla su porušena, prometnice oštećene, štete su ogromne", kazao je.

Stoka ostala bez hrane

Iako poljoprivrednici očekuju pomoć, optimizma nemaju previše.

"Očekujemo pomoć, ali se ne nadamo previše. Iz prošlih iskustava nismo imali baš dobra iskustva", rekao je.

Dodaje kako je šteta čak i veća od potpunog gubitka uroda jer su brojni ratari već ulagali u zaštitu usjeva i proizvodnju financirali kreditima.

"Ovo nije šteta od 100 posto, nego 130 posto. Velike površine već su bile tretirane protiv korova, a sada će se zemljište ponovno morati obrađivati, što je ogroman trošak. Većina ratara sije na kredite i zaduženja, a to više nije održivo", upozorio je.

Posebno teška situacija, kaže, očekuje stočare koji su ostali bez hrane za stoku.

"Ljudi koji imaju stoku sada su u najvećem problemu jer neće imati čime hraniti životinje. Bez pomoći lokalne samouprave, županije i države neće moći dalje. Ovo je još jedan čavao u lijesu naše poljoprivrede", zaključio je Gorički.

Načelnik Općine Velika Ludina u međuvremenu je sudjelovao na sastanku koji je sazvao sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a očekuje se da će se narednih dana razgovarati o mogućim mjerama pomoći za ratara, voćare i ostale poljoprivrednike pogođene nevremenom.