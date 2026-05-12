Šef zagrebačkih vatrogasaca otkrio koliko su imali intervencija zbog nevremena: 'Još imamo posla'

UGRIZ HLADNE FRONTE /

Zagreb i njegovu širu okolicu je pogodilo nevrijeme. Tuča, kiša i jak vjetar, izazvali su probleme u prometu. Stabla su padala na prometnice i električne vodove, oštećeni su krovovi, letjeli su crjepovi, a na jednoj obiteljskoj kući je izbio požar u krovištu nakon udara groma. Nekoliko tramvajskih i autobusnih linija je obustavljeno ili preusmjereno. Nevrijeme je najprije prijepodne pogodilo Sloveniju pa je hladna fronta oko podneva došla i do Hrvatske. Promjena vremena bila je nagla i jedna osoba je lakše ozlijeđena u padu grane.

Na terenu su brojne hitne službe. U videu pogledajte što su nam rekli u zagrebačkoj javnoj vatrogasnoj postrojbi i ZET-u