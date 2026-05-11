Je li Eurosong pao u sjenu velikog bojkota? Evo što se priča u Beču i kako stoje Lelekice

ODBROJAVANJE DO POLUFINALA /

Kad igramo na nogometnom prvenstvu sve u Hrvatskoj stane, e pa tako za štovatelje Eurosonga svijet staje ovaj tjedan. Uzimaju se godišnji, organiziraju zajednička gledanja, komentiraju nastupi, gafovi, haljine. Poput onih u kojima su se pojavile hrvatske predstavnice.

Inka, Judita, Korina, Lara i Marina nastupaju u utorak, a sa svakom novom probom sve više im rastu šanse. Odnosno, malo su skočile na kladionicama, predviđaju im sada ulazak u finale, a prije nisu.

Charliju iz Beča se jako sviđaju naše Lelekice. "Sviđa mi se što ima etno elemente. Jako su dobro usklađene." Slično misle i Stephie i Nico iz austrijske metropole. "Definitivno su konkurencija, ne za pobjedu, ali mislim da će biti u finalu. Mislim da će stvarno biti u finalu. Sviđa mi se vibra pjesme, sviđa mi se kako teče", kažu.

O čemu se stvarno priča u Beču i je li sve palo u sjenu velikog bojkota doznajte u prilogu Rikarda Stojkovskog.