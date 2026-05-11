FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETO U BEČU /

Dan prije Eurosonga naziru se favoriti: Lelek ulazi u finale, ali mogu li do pobjede?

Dan prije Eurosonga naziru se favoriti: Lelek ulazi u finale, ali mogu li do pobjede?
×
Foto: Profimedia

Prema prognozama Lelek nije u top tri, ali zato su najbolje plasirane iz regije

11.5.2026.
17:49
Hot.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Sutra kreće dugoiščekivano 70. izdanje Eurosonga u Beču, gradu domaćinu. Iako je do početka natjecanja ostao još dan, eurovizijski fanovi već pomno prate prognoze kladionica.

Prema trenutačnim predviđanjima, favorit za pobjedu je Finska s pjesmom "Liekinheitin" izvođača Lampenius & Parkkonen, a imaju 38 posto šanse za prvo mjesto. Na drugom mjestu s 13 posto nalazi se Grčka s pjesmom "Ferto" autora Akylas, a treće mjesto zauzela je Danska s pjesmom "Før Vi Går Hjem".

Dan prije Eurosonga naziru se favoriti: Lelek ulazi u finale, ali mogu li do pobjede?
Foto: Eurovisionworld/Screenshot

Lelek najbolje plasirane iz regije 

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek s pjesmom "Andromeda" trenutačno se nalazi na 13. mjestu i ima oko jedan posto šanse za pobjedu. Iako Lelekice nisu na top tri mjesta na kladionicama, najbolje su se plasirale od susjednih zemalja. 

Albanija s pjesmom "Nân" plasirala se na 18. mjesto, a Srbija s izvedbom "Kraj mene" nalazi se na 22. mjestu. Najgore se plasirala Crna Gora s pjesmom "Nova zora" koja se nalazi pri samom dnu ljestvice. 

Hrvatske predstavnice nastupat će u prvoj polufinalnoj večeri 12. svibnja, a bit će treće po redu. Iz obje polufinalne večeri prolazi po 10 država, a grupi Lelek, kladionice predviđaju 80 posto šanse za prolazak u finale. 

Dan prije Eurosonga naziru se favoriti: Lelek ulazi u finale, ali mogu li do pobjede?
Foto: Eurovisionworld/Screenshot

'Nek sila bude s vama' 

Uoči važnog izlaska na pozornicu, bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu, Damir Martinović Mrle iz grupe LET 3, koji je 2023. godine u Liverpoolu nastupio s pjesmom „ŠČ!”, poslao je snažnu poruku Lelekicama. 

"Nek sila bude s vama!", poručio im je Mrle. 

Polufinala ovog velikog natjecanja održat će se 12. i 14. svibnja, a grandiozno finale bit će u subotu, 16. svibnja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lelekice na sve strane, traju finalne probe i intervjui: Mogu li u finale Eurosonga?

EurosongEurovizijaEurosong 2026Eurovizija 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike