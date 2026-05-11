Dan prije Eurosonga naziru se favoriti: Lelek ulazi u finale, ali mogu li do pobjede?

Sutra kreće dugoiščekivano 70. izdanje Eurosonga u Beču, gradu domaćinu. Iako je do početka natjecanja ostao još dan, eurovizijski fanovi već pomno prate prognoze kladionica.

Prema trenutačnim predviđanjima, favorit za pobjedu je Finska s pjesmom "Liekinheitin" izvođača Lampenius & Parkkonen, a imaju 38 posto šanse za prvo mjesto. Na drugom mjestu s 13 posto nalazi se Grčka s pjesmom "Ferto" autora Akylas, a treće mjesto zauzela je Danska s pjesmom "Før Vi Går Hjem".

Lelek najbolje plasirane iz regije

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek s pjesmom "Andromeda" trenutačno se nalazi na 13. mjestu i ima oko jedan posto šanse za pobjedu. Iako Lelekice nisu na top tri mjesta na kladionicama, najbolje su se plasirale od susjednih zemalja.

Albanija s pjesmom "Nân" plasirala se na 18. mjesto, a Srbija s izvedbom "Kraj mene" nalazi se na 22. mjestu. Najgore se plasirala Crna Gora s pjesmom "Nova zora" koja se nalazi pri samom dnu ljestvice.

Hrvatske predstavnice nastupat će u prvoj polufinalnoj večeri 12. svibnja, a bit će treće po redu. Iz obje polufinalne večeri prolazi po 10 država, a grupi Lelek, kladionice predviđaju 80 posto šanse za prolazak u finale.

'Nek sila bude s vama'

Uoči važnog izlaska na pozornicu, bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu, Damir Martinović Mrle iz grupe LET 3, koji je 2023. godine u Liverpoolu nastupio s pjesmom „ŠČ!”, poslao je snažnu poruku Lelekicama.

"Nek sila bude s vama!", poručio im je Mrle.

Polufinala ovog velikog natjecanja održat će se 12. i 14. svibnja, a grandiozno finale bit će u subotu, 16. svibnja.

