Finska ih se sramila, Europa ismijavala: Zvali su ih sotonskim bendom, a onda se dogodilo nemoguće

Atena, 2006. godina. Na pozornici 51. Eurosonga, usred uobičajene mješavine balada i europop poskočica, događa se nešto nezamislivo. Finski bend Lordi, odjeven u groteskne kostime od lateksa, uz zaglušujuću buku gitarskih rifova i plamene stupove pirotehnike, izvodi "Hard Rock Hallelujah". Prizor je to koji odudara od svega što je Eurosong do tada predstavljao.

No, upravo su ta finska čudovišta te večeri odnijela pobjedu, osvojivši tada rekordna 292 boda i gurnuvši svoju domovinu u vrtlog kontroverzi, srama i, naposljetku, neviđenog nacionalnog ponosa.

Sotonisti na Eurosongu? Panika u Grčkoj i Finskoj

I prije nego što su sletjeli u Atenu, Lordi su izazvali moralnu paniku. Njihov odabir za predstavnike Finske, zemlje s najviše metal bendova po glavi stanovnika, bio je sve samo ne jednoglasan. U domovini je pokrenuta kampanja za "sigurniju", folklornu alternativu, dok su vjerske skupine upozoravale na sotonizam.

Foto: ARIS MESSINIS/AFP/Profimedia

Stvari su eskalirale u Grčkoj, zemlji domaćinu, gdje je skupina prosvjednika pozvala finsku vladu da intervenira.

"Ovaj zli i sotonski finski bend nije dobrodošao u Grčku", poručili su u pismu koje je prenio i britanski The Guardian. Mediji su ih nazivali "death metal" bendom, iako je njihova glazba, lišena kostima, puno bliža stadionskom rocku grupe KISS ili glam metalu Twisted Sistera.

Optužbe su bile teške i brojne. Neki su kritičari, pa i vjerski vođe, išli toliko daleko da su pisali finskoj predsjednici Tarji Halonen, tražeći da povuče bend s natjecanja. Njihova pojava, nadahnuta horor filmovima, i stihovi poput "sveci su osakaćeni u ovoj grešničkoj noći" bili su dovoljan razlog za uzbunu.

Frontmen benda, Tomi Putaansuu, poznatiji kao Mr. Lordi, strpljivo je odbacivao optužbe.

"U Finskoj su govorili da jedemo bebe za Božić. Mi nismo sotonisti. Mi nismo štovatelji vraga. Ovo je zabava. Ispod maske je dosadan, normalan tip koji šeće pse i ide u supermarket", objasnio je za BBC.

Foto: ARIS MESSINIS/AFP/Profimedia

Kao krunski dokaz isticao je naslov jedne od njihovih pjesama - "Vrag je gubitnik" - te samu riječ "Hallelujah" u refrenu pobjedničke pjesme. "Glupost ne poznaje granice", komentirao je godinama kasnije.

Od straha pred sramotom do euforije na trgu

Dok je dio Europe strahovao od "sotonskih" Finaca, Finska je strahovala od nečeg drugog - od sramote. Nakon četrdeset godina neuspjeha na Eurosongu, mnogi su smatrali da će ih čudovišta u lateksu definitivno pokopati. Internetski forumi i mediji bili su preplavljeni raspravama o tome hoće li se nacija morati ponovno crvenjeti. "Moramo li se opet sramiti?", pitao se jedan komentator.

Mr. Lordi je kasnije s podsmijehom prepričavao finsku uzrečicu: "Pakao će se prije smrznuti nego što će Finska pobijediti na Eurosongu." Ali te svibanjske noći, pakao se očito smrznuo.

Foto: ARIS MESSINIS/AFP/Profimedia

Pobjeda Lordija nije bila tijesna, to je bila lavina glasova publike. Finska je po prvi put u povijesti pobijedila, a bend je postao prva hard rock skupina kojoj je to uspjelo.

Skepticizam se u trenu pretvorio u euforiju. Oni koji su ih se sramili sada su ih slavili kao nacionalne heroje. U Helsinkiju je organiziran spektakularan doček, a oko 80 tisuća ljudi uglas pjevalo "Hard Rock Hallelujah".

Predsjednica Halonen, koju su ranije molili da ih zabrani, osobno im je čestitala i pohvalila njihov nastup kao "finsko kvalitetno djelo".

Preko noći, Lordi su postali simbol finske nekonvencionalnosti i uspjeha. Krenula je lavina komercijalizacije - pojavile su se Lordi poštanske marke, akcijske figure, stripovi, kreditne kartice, pa čak i Lordi brendirana cola s natpisom "Hard Drink Hallelujah". Grad Rovaniemi, rodni grad Mr. Lordija, imenovao je trg u njihovu čast.

Lov na lice ispod maske

Ipak, kontroverze nisu prestale s pobjedom. Bend je od početka karijere strogo čuvao svoj identitet, nikada se ne pojavljujući u javnosti bez svojih monstruoznih maski. Za njih je to bio ključan dio fantazije koju su stvarali. Međutim, finski tabloidi odlučili su to promijeniti. Tjednik Seiska objavio je na naslovnici fotografiju lica Mr. Lordija bez maske, izazvavši neviđeni bijes javnosti. Ovaj čin smatran je teškim narušavanjem privatnosti.

Foto: ARIS MESSINIS/AFP/Profimedia

Reakcija je bila žestoka i gotovo jednoglasna. Čitatelji su masovno otkazivali pretplate, a najmanje dvije velike tvrtke povukle su svoje oglase iz časopisa. Pokrenuta je internetska peticija protiv tabloida koja je prikupila više od 200 tisuća potpisa, što je bio ogroman broj za tadašnju Finsku. Fincima nije bilo važno kako njihov heroj izgleda; bilo im je važno da se poštuje njegova želja da ostane anoniman.

Medijska stručnjakinja Kaarina Nikunen sa Sveučilišta u Tampereu objasnila je za BBC News da je javnost bila sretna što Lordi mogu doživljavati kao čiste fantazijske likove i da je bend jasno izrazio želju da ostane inkognito.

Skandal, nazvan "Lordi-gate", pokazao je da Finci, iako su prihvatili svoja čudovišta, nisu bili spremni dopustiti medijima da unište magiju. Sam bend pozvao je obožavatelje na smirenost, a urednici spornih časopisa na kraju su se javno ispričali i obećali da neće ponovno objavljivati privatne fotografije članova.

Nasljeđe pobjede

Godinama kasnije, Mr. Lordi priznao je da je pobjeda na Eurosongu bila mač s dvije oštrice. Donijela im je svjetsku slavu, ali i stigmu koje se teško riješiti.

"Postojalo je vrijeme kada sam zaista, zaista mrzio što nas svi stalno ispituju o prokletom Eurosongu", rekao je u jednom intervjuu.

"Apsolutno ne žalim zbog toga, ali problem koji smo imali jest što ljudi ne znaju ništa drugo o nama. To je kao tetovaža na čelu na kojoj piše 'Eurosong', i to me izluđivalo."

Ipak, s vremenom je prihvatio tu ulogu. Danas je, kaže, ponosan što je njegov bend dio eurovizijske povijesti i što je Eurosong dio povijesti njegova benda. Lordi su ostali jedini hard rock bend koji je ikada pobijedio na natjecanju, dokazavši da na toj pozornici ima mjesta i za one drugačije.

Njihova pobjeda nije otvorila vrata za brojne metal nasljednike, kako su se neki nadali, iako je potaknula više gitarističkih bendova da se prijave. Ostala je kao vječni podsjetnik da ponekad, čak i u svijetu šljokica i popa, čudovišta mogu pobijediti.

Kao što je Mr. Lordi zaključio: "Obožavatelji metala su odani. Ako voliš metal, to nije samo okus mjeseca - bit ćeš obožavatelj metala doživotno."

POGLEDAJTE VIDEO: Stilin otkrio tri prednosti grupe Lelek i zašto prolaze u finale. A kritike Turske: 'Nisu bitni'