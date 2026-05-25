Brnabić napala Šušnjara: 'Nazvala me ustašom, valjda zbog imena. Ali bio je na Krku još jedan Ante'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je na poruku koju mu je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila putem X-a, a u kojoj ga naziva "ustašom iz Domovinskog pokreta".

"U naletu “originalnosti” gospođa Brnabić me nazvala ustašom", napisao je Šušnjar na X-u. "Dok je centrala smišljala tu dubokoumnu repliku, građani Srbije su i dalje radili ono što rade kad žele ozbiljnije plaće i bolje životne prilike – dolazili u HR. Stotinjak njih je samo danas kroz dan zatražilo radnu dozvolu za rad u HR", dodao je ministar te nastavio:

"Ne zanima me osobito što se događa u Srbiji, ali kritiku gospođe Brnabić svakako uvažavam, kao i svih ostalih koji poput nje imaju HR državljanstvo, samim time i pravo glasa. Osluškujemo uvijek kritike potencijalnih birača! P.S. Pretpostavljam da sam gospođi Brnabić "ustaša" ponajprije zbog imena Ante. Ali bio je na Krku još jedan Ante, prezime (Brnabić) mu znate. Zato uz ovaj status gospođi Brnabić ide i prigodna pjesma pa neka zapjeva 'evo mene među moje'", napisao je ministar Šušnjar.

Brnabić je prije toga putem X-a poručila Šušnjaru:

"Opa, evo i ustaša iz Domovinskog pokreta! Pa, od svih, baš vi da se oglasite! Vaša gostoprimljivost, ljubav i uvažavanje srpskog naroda nadaleko je poznata. O tome najbolje svjedoče 1995. i 1941. godina. Idi, Ante, i ti i Thompson, i vaš ustaški pozdrav "Za dom spremni", ne bih ja Hrvatskoj poželjela nikada nešto tako loše kao to da su takvi ministri u vladi te, ili bilo koje zemlje! Dovoljna si kazna. I, da - to što takvi štite i zastupaju blokaderski pokret u Srbiji, više govori o tom pokretu nego što bih ja ikada rekla! 'Aj, hvala ti što si se javio sam!", napisala je Brnabić.

'Ne sviđa vam se Srbija? Hrvatska ima otvorena vrata'

Podsjetimo, sve je eskaliralo kada je Brnabić ranije optužila Hrvatsku da daje podršku "blokaderima" u Srbiji kojima je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Blokaderima je poručila: "Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata".

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na to je Brnabić ironično zahvalio na "preporuci" Hrvatske. Istaknuo je da građani Srbije i bez takvih poruka prepoznaju gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje životne prilike, a na komentar Brnabić i nove optužbe da Hrvatska na bilo koji način potiče nemire u Srbiji uslijedile su i kritike drugih političara iz hrvatskog vladajućeg vrha.