Istu frazu spominje točno 33 puta: Znate li o čemu govori rumunjska pjesma na ovogodišnjem Eurosongu?

Eurosong je ušao u svoj tjedan. Hrvatsku će na jubilarnom 70. po redu predstavljati grupa Lelek, ali zanimljivo je vidjeti što nude ostale zemlje.

Naime, nakon što ih dvije godine nije bilo na ovom natjecanju, na Euroviziju se opet vraća Rumunjska. I odmah čim su se vratili njihova je pjesma postala predmet kontroverzi. Svake godine netko tako iskoči kao "kontroverza" - sjetimo se samo prošlogodišnje finske predstavnice.

Riječ je o pjesmi 'Choke me', pjevačice Alexandre Căpitănescu, a odmah po nazivu vam može biti jasno zašto su ju mnogi kritizirali. Na hrvatskom jeziku "choke me" znači 'davi me' ili 'guši me', a često se zna upotrebljavati i u seksualnom smislu.

Pjesma se 'igra sa životima mladih žena'?

I ugledni Guardian imao je tekst o ovoj pjesmi u kojem se piše da pjesma predstavlja "seksualno davljenje, nesigurnu praksu koja može dovesti do ozljede mozga i smrti".

Aktivisti protiv seksualnog nasilja rekli su da se pjesma, u kojoj se riječi "choke me" ponavljaju 30 puta tijekom trominutne pjesme, "brzo i opušteno igra sa životima mladih žena".

Clare McGlynn, profesorica prava na Sveučilištu Durham i autorica knjige "Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back", rekla je da ponovljena seksualizirana poruka "davi me", "pokazuje alarmantno zanemarivanje zdravlja i dobrobiti mladih žena".

Pravo značenje pjesme

No, pravo značenje pjesme potpuno je suprotno. Sama izvođačica Căpitănescu rekla je da je to metafora u kojoj pjesma nosi duboko simboličnu i osobnu poruku o emocionalnoj borbi, sumnji u sebe i osobnom rastu.

Unatoč takvom naslovu pjesme, ona ne govori o fizičkoj ozljedi ili nasilju. Alexandra Căpitănescu objasnila je da ideja "gušenja" predstavlja emocionalni pritisak i unutarnji sukob. Tekst prenosi osjećaj preplavljenosti snažnim emocijama, samokritikom i visokim očekivanjima. Osjećaj gušenja u pjesmi odražava kako tjeskoba i unutarnji pritisak mogu biti istinski zagušljivi.

Rumunjska na prognozama stoji jako dobro i trenutačno im se predviđa osmo mjesto. Grupa Lelek nakon prvih snimki generalnih proba skočila je na 13. mjesto.