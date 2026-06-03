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[KVIZ] Ako si iz Dalmacije, očekujemo da bez greške prepoznaš autore pjesama iz ovog kraja

[KVIZ] Ako si iz Dalmacije, očekujemo da bez greške prepoznaš autore pjesama iz ovog kraja
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Koja za tebe ima posebno značenje i zašto?

3.6.2026.
22:44
Webcafe.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Bilo da odjekuje s kalete, dopire iz konobe ili samo tiho svira na radiju dok plovite uspomenama, dalmatinska pisma je više od glazbe, ona je duša, stil života i čuvarica emocija. Ali, koliko dobro poznajete njezine izvođače, autore i priče koje se kriju iza stihova? Znate li tko je napisao glazbu za "Galeb i ja", koja je klapa prva otpjevala "Vilo moja" ili tko je autor Oliverove "Cesarice"?

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