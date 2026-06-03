Mađarska ukida veto na ulazak Ukrajine u EU: Pao dogovor oko ključnog spornog pitanja

Mađarski premijer Peter Magyar izjavio je u srijedu da su Mađarska i Ukrajina postigle dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje prvog klastera, odnosno skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji.

Sporazum označava potencijalni napredak u dugotrajnom sporu oko prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva te zakomplicirao podršku Ukrajini za ulazak u EU.

"Postigli smo napredak u razgovorima s Ukrajinom o jezičnim, kulturnim i obrazovnim pravima etničke mađarske manjine", napisao je Magyar na Facebooku.

U utorak je izjavio da je spreman idući se tjedan sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi otvorili novo poglavlje u odnosima ako se postigne dogovor o pravima manjina.

Što je dogovoreno

Magyar ima manje konfrontacijski pristup prema Kijevu od svog prethodnika Viktora Orbana. Ipak, više je puta rekao da je pravo etničkih Mađara da koriste svoj materinji jezik ključno kako bi Budimpešta pristala na ulazak Ukrajine u EU.

Prema sporazumu, Ukrajina će obnoviti sustav škola za etničke manjine i omogućiti upotrebu materinjeg jezika. Učenici mađarske nacionalnosti također će moći koristiti mađarske nacionalne simbole i zastave tijekom proslava te polagati ispite na mađarskom jeziku.

"Stotina tisuća Mađara vratit će svoja temeljna prava", rekao je Magyar, dodajući da je Ukrajina pristala uvesti sporazum u zakonodavstvo i u svoj akcijski plan za pregovore o pristupanju Uniji.

Dodao je da će, ako se to dogodi, Mađarska podržati otvaranje prvog pregovaračkog klastera s EU. No, već je ranije isticao da njegova vlada ne podržava ubrzane pregovore o članstvu Ukrajine.