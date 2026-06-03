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'PATIT ĆETE U BLATU' /

Rutte poslao jezivo upozorenje mladim Rusima: 'Vrlo vjerojatno ćete umrijeti'

Rutte poslao jezivo upozorenje mladim Rusima: 'Vrlo vjerojatno ćete umrijeti'
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Foto: Tetiana DZHAFAROVA/AFP/Profimedia

'To znači gubitak više ljudi u jednom mjesecu nego što je Sovjetski Savez izgubio tijekom deset godina rata 1980-tih u Afganistanu', rekao je šef NATO-a

3.6.2026.
18:11
Hina
Tetiana DZHAFAROVA/AFP/Profimedia
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Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u srijedu je upozorio mlade Ruse da će vjerojatno umrijeti ako se pridruže ruskom ratu u Ukrajini.

"Muškarci poput vas koji se pridružuju borbi neće biti obučeni. Oprema koju će vam dati je ispod standarda. Postoji vrlo velika vjerojatnost da ćete umrijeti ili biti ranjeni", rekao je Rutte tijekom konferencije za novinare u Kijevu, obraćajući se izravno "mladim Rusima i njihovim obiteljima".

"I velike su šanse da ćete, ako budete ranjeni, ostati patiti u blatu i umrijeti."

'To ćete vjerojtno biti vi'

Rutte je rekao da Rusija trpi "apsolutno zapanjujuće" gubitke u Ukrajini gdje, kako je rekao, svaki mjesec umire više od 30.000 ruskih vojnika, ponavljajući brojeve koje je već ranije iznio.

"To znači gubitak više ljudi u jednom mjesecu nego što je Sovjetski Savez izgubio tijekom deset godina rata 1980-tih u Afganistanu", rekao je šef NATO-a.

"To nije apstraktno", rekao je. "To ćete vjerojatno biti vi."

Rusija, koja službeno opisuje sukob kao "specijalnu vojnu operaciju" i obećava regrutima velike plaće, dugo tvrdi da širenje NATO-a prema istoku i izgledi da se Ukrajina pridruži Savezu predstavljaju egzistencijalnu prijetnju njezinoj sigurnosti.

Mark RutteNatoRusijaUpozorenje
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