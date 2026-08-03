Dijelu Hrvata će u petak sjesti novac na račune, objavljeno priopćenje

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Korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u ponedjeljak da u petak, 7. kolovoza, počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima koji mirovine primaju na račune otvorene u poslovnim bankama.
HZMO je priopćio da korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona Zavoda ili na njegovim mrežnim stranicama.