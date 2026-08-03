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Dijelu Hrvata će u petak sjesti novac na račune, objavljeno priopćenje

Dijelu Hrvata će u petak sjesti novac na račune, objavljeno priopćenje
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati

3.8.2026.
11:43
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u ponedjeljak da u petak, 7. kolovoza, počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima koji mirovine primaju na račune otvorene u poslovnim bankama.

HZMO je priopćio da korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona Zavoda ili na njegovim mrežnim stranicama.

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