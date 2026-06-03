Noćni udar na Ruse: Uoči Putinovog investicijskog foruma gori nebo nad Moskvom i Peterburgom!

Rusija je oborila 30 dronova iznad Lenjingradske oblasti i nastavlja odbijati napade, objavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, dok je moskovski gradonačelnik izvijestio o 13 oborenih dronova koji su letjeli prema Moskvi.

Lenjingradska oblast je dom ključne infrastrukture za izvoz energije i velike rafinerije nafte, a od 3. do 6. lipnja u Sankt Peterburgu se održava i gospodarski forum kojem je, kao i prethodnih godina, domaćin ruski predsjednik Vladimir Putin.

Ukrainian drones continue to pound St Petersburg, with several successful waves, the city's landmarks shrouded in smoke. pic.twitter.com/TIrJxdgmzX — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 3, 2026

Investicijski forum, peti otkako je Rusija poslala trupe u Ukrajinu 2022. godine, ističe Reuters, otvara se nedugo nakon smrtonosnog napada dronovima i raketama na Kijev za koji je Rusija rekla da je bio odgovor na napad na studentski dom u ukrajinskoj regiji Luhansk pod ruskom kontrolom, za što Kijev poriče odgovornost.

Inače, nakon što su lani na forumu već bili američki i francuski predstavnici, ove godine dolazak je najavilo i izaslanstvo njemačkih poslovnih čelnika.

Zračna luka ograničila letove

U Sankt Peterburgu, drugom najvećem gradu Rusije i Putinovom rodnom mjestu, zračna luka Pulkovo privremeno je ograničila dolazne i odlazne letove, objavila je ruska agencija za nadzor zrakoplovstva Rosaviatsia.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin je izvijestio na Telegramu da je još 13 dronova koji su letjeli prema ruskom glavnom gradu srušeno u srijedu u ranim jutarnjim satima.

O napadima dronovima izvijestio je i guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov.

Pogodili su objekte u gradu Mičurinsku, a među oštećenima su i pomoćne zgrade u industrijskom pogonu, stambena zgrada i knjižnica. Nije bilo ozlijeđenih, rekao je Pervišov. Reuters trenutno nije mogao neovisno provjeriti sva izvješća.