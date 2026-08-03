Stručnjak za dugovječnost: 'Mirovina je greška, u nekim plavim zonama ne postoji naziv za nju'

Američki istraživač i autor Dan Buettner, svjetski poznat po radu na istraživanju dugovječnosti, pokrenuo je lavinu komentara tvrdnjom: "Obvezna mirovina je greška". Njegova objava dovodi u pitanje jedan od temeljnih koncepata modernog društva i nudi alternativu inspiriranu najdugovječnijim ljudima na svijetu.

Tajna plavih zona i zašto ne biste trebali prestati raditi

U kratkom videu, Buettner objašnjava kako u takozvanim plavim zonama, u pet područja na svijetu gdje ljudi žive najdulje i najzdravije, poput Okinawe u Japanu i Sardinije u Italiji, ne postoji riječ za mirovinu. Umjesto toga, stanovnici Okinawe koriste pojam "ikigai", koji bi u slobodnom prijevodu značio "razlog za ustajanje ujutro". Buettner koji je kao suradnik National Geographica posvetio karijeru proučavanju ovih zajednica i njegov tim identificirali su devet zajedničkih načela, poznatih kao "Power 9", koja doprinose dugovječnosti, a posjedovanje svrhe jedno je od ključnih.

On naglašava da "ikigai" nije nužno vezan za plaćeni posao ili visoku karijernu poziciju. To može biti strast prema vrtlarstvu, ribolovu, umjetnosti, volontiranju ili brizi za unuke. Glavna poruka je da nagli prekid svih aktivnosti i povlačenje iz društva, što mirovina često podrazumijeva, može biti štetno za fizičko i mentalno zdravlje. "Ako volite ono što radite, nema razloga za mirovinu", zaključuje Buettner.

Njegov rad podupire sve veći broj istraživanja koja pokazuju da svrha u starijoj dobi smanjuje rizik od kognitivnog propadanja, kardiovaskularnih bolesti i depresije.

"Lako je bogatima" - publika podijeljena oko savjeta

Buettnerova objava, koja se dotiče globalne rasprave o starenju i radu, izazvala je živu raspravu i podijeljene reakcije. Mnogi su se složili s njegovom filozofijom, dijeleći vlastita pozitivna iskustva. "Sjajno je čuti ovo! Imam 68 godina i još uvijek radim. Volim imati razlog za ustati i izaći u svijet svaki dan", napisala je jedna korisnica. Druga je ponudila dublji uvid, ističući razliku između svrhe i ambicije: "U SAD-u često brkamo svrhu s ambicijom. Svrha ne mora biti grandiozna ili impresivna. Samo mora biti značajna vama".

Međutim, nisu svi uvjereni u ove tvrdnje. Dio korisnika istaknuo je da je takav stav privilegija onih koji su financijski osigurani ili su radili poslove koje vole, što nije realnost za sve. "Lako je to reći bogatim ljudima!", glasio je jedan od kritičkih komentara. Drugi su izrazili želju da se nakon napornog radnog vijeka posvete putovanjima, učenju jezika i hobijima za koje prije nisu imali vremena. "Radije bih putovala puno radno vrijeme nego radila", komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Veselim se promjeni smjera i uživanju u životu. Zahvalna sam što mogu prestati raditi".

Zanimljivo, više komentatora složilo se da bi obvezna mirovina ipak trebala postojati, ali s jednom iznimkom: za političare. "Osim za Kongres, Vrhovni sud i predsjednika!", našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao da je za političare "obvezna mirovina očajnički potrebna".

Što vi mislite?

POGLEDAJTE GALERIJU