Tajna dugovječnosti: Ovih šest zabavnih aktivnosti znanstveno usporava starenje

"Show must go on", kaže poznata pjesma, a čini se da ta izreka vrijedi i za zdravo starenje. Zaboravite na skupe kreme i rigorozne dijete, jer je novo istraživanje otkrilo niz zabavnih aktivnosti koje, čini se, doslovno vraćaju sat unatrag kada je riječ o starenju našeg tijela. Više od puke zabave, najsnažniji učinci primijećeni su kod onih koji su u njima redovito sudjelovali, dokazujući da ključ vitalnosti možda leži u kazalištu ili muzeju, a ne samo u vježbanju.

Kako kultura 'briše' godine s tijela?

Iako je poznato da loše navike poput pušenja, nezdrave prehrane, lošeg sna i tjelesne neaktivnosti mogu ubrzati našu biološku dob, odnosno starenje stanica i organa, sve je više dokaza da odlazak na predstavu, koncert ili u umjetničku galeriju može igrati ključnu ulogu u zdravom starenju.

Studija objavljena u časopisu Journal of Epidemiology and Community Health otkrila je da su starije osobe koje su redovito uživale u kulturnim aktivnostima imale znatno mlađu fiziološku, odnosno biološku dob. Istraživači s Instituta za znanost u Tokiju analizirali su podatke 1899 odraslih osoba starijih od 50 godina i otkrili da oni koji redovito posjećuju kina, muzeje, umjetničke galerije, koncerte, kazališta ili opere imaju tijela koja funkcioniraju poput tijela mlađih ljudi.

Tri godine mlađi bez napornog vježbanja

Znanstvenici su kombinirali različita mjerenja fizičkog zdravlja, poput krvnog tlaka, kolesterola, indeksa tjelesne mase (BMI), snage stiska ruke i brzine hodanja, kako bi izračunali jedinstvenu fiziološku dob za svakog sudionika. Rezultati su bili iznenađujući. Oni koji su kulturne događaje posjećivali svakih nekoliko mjeseci imali su prosječnu biološku dob od 66,9 godina. S druge strane, oni s nižom razinom sudjelovanja imali su biološku dob od 69,9 godina, što je razlika od pune tri godine.

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Za razliku od kronološke dobi, koja samo mjeri koliko ste puta obišli Sunce, na biološku dob mogu utjecati genetika, san, stres, prehrana i okoliš, ali, kako se pokazuje, i naše slobodno vrijeme.

Nije samo dojam, već mjerljiv učinak

Da se ne radi samo o osjećaju, već o konkretnim, mjerljivim promjenama, potvrdila je i druga velika studija provedena na 3500 odraslih Britanaca. Ona je pokazala da odlazak u muzeje ili sudjelovanje u kreativnim hobijima poput pjevanja, plesa, crtanja i slikanja jednom tjedno usporava znakove starenja za čak četiri posto u usporedbi s onima koji su u takvim aktivnostima sudjelovali manje od tri puta godišnje. Već i mjesečno sudjelovanje bilo je povezano sa starenjem koje je sporije za tri posto. Zanimljivo, studija je također sugerirala da je kombiniranje različitih umjetničkih i kulturnih aktivnosti korisnije od ustrajanja na samo jednom hobiju.

Plesom do mlađeg mozga

Među svim aktivnostima, neke se ističu kao posebno moćne. Više studija potvrdilo je da je ples izuzetno učinkovit u usporavanju starenja mozga.

Njemački znanstvenici otkrili su da plesači imaju povećan volumen hipokampusa, dijela mozga ključnog za pamćenje, učenje i ravnotežu, a koji se inače s godinama smanjuje. Konstantno učenje novih koreografija i pokreta predstavlja jedinstven izazov za mozak, što ples čini učinkovitijim od ponavljajućih aktivnosti poput hodanja ili vožnje bicikla.

Zašto to uopće funkcionira?

Jedno od mogućih objašnjenja za ovakve razlike u starenju jest to što kulturne aktivnosti jačaju društvene veze, potiču zdravije životne navike i podržavaju bolje mentalno zdravlje. Svi ti čimbenici mogu doprinijeti sporijem fiziološkom starenju. Posebno su važne socijalizacija i snažne veze s drugim ljudima, koje su se pokazale kao ključni prediktori dugog i zdravog života. Primjerice, pjevanje u zboru, osim što kognitivno stimulira mozak kroz učenje melodija i tekstova, nudi i neprocjenjiv socijalni aspekt druženja i osjećaj pripadnosti. Slično tome, sviranje glazbenog instrumenta, kako potvrđuju studije, jača kratkoročno i dugoročno pamćenje te sposobnost rješavanja problema. Naravno, istraživački timovi napominju da postoji i mogućnost obrnutog slijeda događaja - fizički zdraviji ljudi jednostavno su u boljoj poziciji da češće posjećuju kulturne događaje i aktivno sudjeluju u hobijima.

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