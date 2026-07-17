Bryan Johnson progovorio o najgorem tretmanu koji je probao: 'Bilo je prilično katastrofalno'

Samoprozvani "biohaker" i tehnološki milijunaš Bryan Johnson, poznat po svojoj misiji da pobijedi starenje i živi vječno, javno je progovorio o jednom eksperimentalnom tretmanu zbog kojeg duboko žali. Iako je njegov život podređen strogom režimu i brojnim metodama za pomlađivanje, korištenje hormona rasta pokazalo se kao odluka s katastrofalnim posljedicama za njegovo tijelo.

Johnson, čija biografija na društvenim mrežama glasi "Pobjeda nad smrću bit će najveće postignuće čovječanstva", godinama ulaže milijune u "Project Blueprint" kako bi preokrenuo biološki sat. Ipak, put prema besmrtnosti popločan je opasnim i nepredvidivim izazovima, a jedan od njih ostavio je trajne posljedice.

Tretman s 'prilično ekstremnom cijenom'

U razgovoru s Doctor Mikeom, čiji je isječak objavljen na YouTubeu, Johnson je bez oklijevanja imenovao tretman koji je imao najgore ishode.

"Rekao bih da je najgori ishod bilo korištenje ljudskog hormona rasta", priznao je Johnson.

"Ponavljali smo studiju koja je rađena za pomlađivanje timusa, žlijezde odgovorne za imunološki sustav."

Objasnio je da je tretman trajao sto dana, tijekom kojih je uzimao doze od 0,6 do 1,8 IU hormona rasta. Rezultati su isprva djelovali obećavajuće. "Uspješno smo promijenili udio masti u mom timusu za ekvivalent od sedam godina. Prema tri magnetske rezonancije, regenerirali smo moj timus za sedam godina", pojasnio je Johnson.

Međutim, taj je uspjeh došao uz, kako sam kaže, "prilično ekstremnu cijenu". Posljedice su bile teške i zabrinjavajuće.

"Povećao mi se intrakranijalni tlak, a razine glukoze u krvi potpuno su se poremetile. Bilo je to prilično katastrofalno za moje tijelo", zaključio je, naglašavajući kako je ovaj eksperiment bio ozbiljna pogreška u njegovom protokolu.

Dijagnoza neizlječive bolesti i reakcija svijeta

Ovo nije jedini zdravstveni udarac s kojim se Johnson suočio. Nedavno je na društvenim mrežama objavio da mu je dijagnosticiran autoimuni gastritis (AIG), neizlječivo stanje u kojem imunološki sustav napada zdrave stanice želučane sluznice.

"Moj želudac jede sam sebe", napisao je Johnson (48) na platformi X. "AIG uzrokuje nepovratnu štetu: nutritivne nedostatke, anemiju i, dugoročno, povećan rizik od raka. Kada se AIG danas otkrije, standardna medicina priznaje poraz, navodeći da se ništa ne može učiniti osim upravljanja stanjem, bez obzira na to koliko su posljedice grozne ili smrtonosne."

Vijest o njegovoj dijagnozi brzo je postala globalna tema, a reakcije su bile podijeljene. Johnson tvrdi da je, iako su mnogi izrazili žaljenje, u komentarima dominirala radost zbog njegovog neuspjeha.

"Svijet želi da umrem", napisao je u dugačkoj objavi.

"Mnoge je to ražalostilo. Ipak, radost je dominirala komentarima. Ljudi su upirali prstom u schadenfreude, zadovoljstvo zbog tuđeg neuspjeha. Da, ima i toga. Postoji posebno mjesto u ljudskim srcima koje voli vidjeti druge kako ne uspijevaju, pogotovo kada prisutnost te osobe na neki način prijeti njihovoj psihološkoj stabilnosti."

Svoju situaciju usporedio je s drevnim "Epom o Gilgamešu", prvom zapisanom pričom u kojoj junak traži vječni život, samo da bi na kraju prihvatio vlastitu smrtnost.

Kontroverze i upozorenja stručnjaka

Johnsonov pristup, koji uključuje buđenje u pet ujutro, posljednji obrok u 11 sati i uzimanje više od stotinu suplemenata dnevno, predmet je divljenja, ali i oštrih kritika. Stručnjaci upozoravaju da ekstremno biohakiranje nosi značajne rizike, a mnoge metode nemaju čvrstu znanstvenu podlogu.

Kritičari ističu da njegov pristup mijenjanja desetaka varijabli odjednom nije kontrolirani znanstveni eksperiment, već rizično osobno istraživanje.

Osim problema s hormonom rasta, Johnson je doživio i druge neuspjehe, poput alergijske reakcije na eksperiment "Project Baby Face", gdje je ubrizgavao masnoću donora u lice, što je rezultiralo jakim oticanjem i privremenim gubitkom vida.

Unatoč svemu ne odustaje od svoje misije. Njegova borba protiv starenja i smrti, sa svim svojim uspjesima i katastrofalnim pogreškama, ostaje fascinantan i kontroverzan podsjetnik na ljudsku opsesiju vječnim životom i granice do kojih su neki spremni ići kako bi je ostvarili.

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