Hormonalna terapija drastično joj je promijenila život: 'Moja stopala su ogromna'

Amerikanka Maddie (24) imala je teško odrastanje zbog hormonalne terapije u djetinjstvu. Zbog nedostatka hormona rasta, liječnici su joj još kao djetetu propisali terapiju koja je trebala potaknuti njezin rast.

Iako je očekivani rezultat bio povećanje visine, njezino tijelo je reagiralo drugačije – umjesto da značajno naraste, Maddie je narasla samo 10 centimetara i dosegnula visinu od 150 cm, dok su joj stopala postala neproporcionalno velika.

Terapija umjesto visine utjecala na stopala

Maddie je počela uzimati hormone rasta sa 12 godina jer su njezine kosti bile čak četiri godine "mlađe" od nje same. Za sebe kaže da ima stopala kao "Bigfoot" jer je niska, a broj obuće joj je 42.

Postala je popularna na TikToku jer na društvenoj mreži objavljuje snimke o nesrazmjerno velikim stopalima.

"Obično se samo šalim na račun svojih stopala. Ne prikazujem ih često na fotografijama, ovisi o tome kakve cipele nosim. Tenisice ih posebno istaknu. To je jedna od onih stvari koje ljudi ne primjećuju dok im netko ne ukaže na to, nakon čega postane jako upadljivo", rekla je Maddie za What’s The Jam.

Ipak, Maddie kaže da su joj velika stopala pomogla u cheerleadingu: "Većina akrobata moje visine ima mala stopala, što otežava hvatanje tijekom akrobacija. Meni su baze imale više prostora za ruke."

Amerikanka koja je od svojih sestara niža 10 centimetara, otkrila je da su njezini roditelji plaćali nevjerojatnih 10.000 dolara (9.100 eura) mjesečno za tretmane hormona rasta. U samo godinu dana stopala su joj narasla za četiri broja. Iako su stručnjaci predviđali da će narasti do 175 cm, Maddie je i dalje vrlo niska, osim što ima izrazito duga i uska stopala.

Neki njezini pratitelji mislili su da je slika uređena, ali Maddie je objasnila: "Nije uređivano, to je samo kut snimanja. Moja stopala su, nažalost, stvarno ogromna."

"Ona prijeđe na drugu stranu u pet minuta", "To nije stvarno", samo su neki od komentara.

