Znanstvenici otkrivaju: Ova namirnica može usporiti starenje kod muškaraca

Nova istraživanja pokazuju da bi jednostavna prilagodba životnog stila mogla značajno usporiti biološki proces starenja organizma.

Znanstvenici su otkrili da kombinacija lako dostupne namirnice, umjerene tjelovježbe i malih promjena u prehrani donosi značajne rezultate koji se mogu mjeriti na staničnoj razini, neovisno o kronološkoj dobi, piše New York Post.

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Utjecaj životnog stila na starenje

Prema novoj studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Aging, promjena prehrambenih navika i uvođenje laganog režima vježbanja mogu imati mjerljiv učinak na usporavanje starenja. Istraživanje je provelo kliničko ispitivanje u Japanu koje je uključivalo 48 muškaraca s prekomjernom tjelesnom težinom, u dobi od 50 do 74 godine.

Tijekom razdoblja od 12 tjedana, polovica sudionika pridržavala se strogo strukturiranog programa, dok je druga polovica, koja je služila kao kontrolna skupina, nastavila sa svojim uobičajenim životnim navikama. Program za intervencijsku skupinu sastojao se od relativno jednostavnih uputa. Zahtijevao je konzumaciju sto grama običnog jogurta svakog dana. Uz to, sudionici su dobili individualizirane prehrambene savjete koji su ih usmjeravali da izbjegavaju prejedanje, prekomjerno grickanje i zašećerene napitke. Također su dobili upute da hodaju ili koriste steper otprilike 30 minuta dnevno, najmanje tri puta tjedno.

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Značajno usporavanje biološkog starenja

Kako bi izmjerili utjecaj ovih promjena, znanstvenici su prikupljali uzorke krvi od svih sudionika prije i poslije studije te su analizirali DNK na kemijske promjene koje služe kao pokazatelji stanične starosti. Koristili su specifičan alat za mjerenje nazvan DunedinPACE, koji ne procjenjuje kronološku dob osobe u godinama, već izračunava preciznu stopu kojom tijelo pojedinca trenutačno stari.

Rezultati su pokazali da su muškarci koji su konzumirali probiotički jogurt, prilagodili prehranu i vježbali imali statistički značajno smanjenje tempa starenja u usporedbi s kontrolnom skupinom. U prosjeku, brzina njihovog biološkog starenja usporila se za otprilike 2,2 posto. Za usporedbu, ovo smanjenje otprilike je usporedivo s usporavanjem biološkog starenja zabilježenim u prethodnoj dvogodišnjoj američkoj studiji, u kojoj su sudionici smanjili dnevni unos kalorija za 25 posto.

Zanimljivo je da se ovo smanjenje brzine starenja dogodilo neovisno o gubitku kilograma, što znači da nije bilo izravno povezano s promjenama u indeksu tjelesne mase sudionika ili točnom broju odrađenih treninga. Istraživači su također zabilježili primjetno poboljšanje specifičnog DNK markera koji je povezan s funkcijom bubrega, što upućuje na šire zdravstvene koristi. Budući da je istraživanje objavljeno u časopisu Aging kombiniralo tri različita faktora - probiotike, prehranu i tjelovježbu - autori su zaključili da se blagodati ne mogu pripisati nijednoj pojedinačnoj komponenti, već da je usporena stopa starenja rezultat njihovog zajedničkog, sinergijskog učinka.

Uloga prehrane u procesu starenja

Iako je japanska studija usmjerena na specifičnu kombinaciju, ona se uklapa u širi znanstveni konsenzus o ključnoj ulozi prehrane u procesu starenja. Stručnjaci se slažu da hrana bogata antioksidansima, vitaminima i mineralima pomaže u zaštiti stanica od oštećenja, smanjenju upalnih procesa i održavanju zdravog imunološkog sustava.

Uloga spermidina i metilnih adaptogena

Znanstvena zajednica sve više pažnje posvećuje spermidinu, prirodnom spoju koji potiče autofagiju - proces staničnog samočišćenja od oštećenih komponenti. Iako se spermidin prirodno nalazi u tijelu, njegova se razina s godinama smanjuje.

Može se nadoknaditi prehranom, a nalazi se u namirnicama poput gljiva, zrelih sireva, orašastih plodova i brokule. Slično tome, prehrana bogata takozvanim metilnim adaptogenima, spojevima koji se nalaze u kurkumi, ružmarinu, češnjaku, bobičastom voću te zelenom čaju, pokazala se učinkovitom u pomlađivanju stanica.

Važnost cjelovitog pristupa

Namirnice poput avokada, rajčice, tamne čokolade i masne ribe preporučuju se za usporavanje znakova starenja. S druge strane, prekomjerna konzumacija mliječnih proizvoda s visokim udjelom masti, ljute hrane te hrane bogate solju i jednostavnim ugljikohidratima može ubrzati starenje. Trend usvajanja pretežno biljne prehrane također se pokazao kao uspješna strategija za dugovječnost, a neka istraživanja pokazuju da takve promjene mogu smanjiti biološku dob za nekoliko godina u relativno kratkom roku.

Autori japanske studije priznali su i njezina jasna ograničenja, uključujući mali uzorak, kratko trajanje te činjenicu da su sudionici bili isključivo muškarci s prekomjernom težinom jedne nacionalnosti. Stoga su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li se ovi kratkoročni biološki pomaci prevesti u trajne, dugoročne zdravstvene koristi.

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