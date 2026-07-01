Neuroznanstvenik: Ova hrana sprječava da zombi stanice u tijelu dosegnu kritičnu točku

Iako ljudi u prosjeku žive dulje, mnogi provode sve manje godina u dobrom zdravlju, a glavni krivac za to je loša prehrana. Na to upozorava neuroznanstvenik dr. David Cox, autor knjige "The Age Code", koji tvrdi da konzumacija ultraprerađene hrane, previše kalorija i nedovoljno ključnih nutrijenata može dramatično ubrzati proces starenja i otvoriti vrata brojnim kroničnim bolestima.

Što su 'zombi stanice' i zašto su opasne?

U središtu Coxova upozorenja nalazi se nakupljanje onoga što on naziva 'zombi stanicama', u znanosti poznatijima kao senescentne stanice. Riječ je o starim ili oštećenim stanicama koje su prestale pravilno funkcionirati, ali umjesto da prirodno odumru i budu uklonjene iz tijela, one ostaju aktivne.

Njihova opasnost leži u tome što otpuštaju štetne kemijske tvari koje uzrokuju kroničnu upalu u okolnim tkivima. Ta upala ne samo da oštećuje zdrave stanice, već ih može i pretvoriti u nove "zombi stanice", pokrećući tako opasan začarani krug, piše Lad Bible.

Kada tijelo počne stvarati ove stanice brže nego što ih imunološki sustav može očistiti, doseže se kritična točka koju znanstvenici nazivaju "inflammaging" ili upalno starenje. To dugotrajno, tinjajuće upalno stanje značajno povećava rizik od razvoja bolesti povezanih sa starenjem, poput pretilosti, dijabetesa tipa dva, bolesti srca i nekih vrsta raka.

Prehranom protiv ubrzanog starenja

Dobra vijest je, prema dr. Coxu, da se ovaj proces može usporiti. Pravilna prehrana tijelu osigurava alate potrebne za samoobnovu i borbu protiv upala. On ističe nekoliko ključnih skupina namirnica koje mogu napraviti značajnu razliku.

Snaga omega-3 masnih kiselina

Jedna od njegovih glavnih preporuka je konzumacija masne ribe poput lososa ili skuše otprilike tri puta tjedno. "U kliničkim ispitivanjima vidjeli smo da je ova količina omega-3 masnih kiselina dovoljna za usporavanje starenja na razini DNK", objasnio je dr. Cox.

Ove zdrave masti iznimno su učinkovite u pomaganju našim imunološkim stanicama da razriješe upalne procese. S godinama, one također igraju ključnu ulogu u očuvanju mišićne mase, čiji gubitak ubrzava starenje.

"Jedan od glavnih razloga zašto moderno prehrambeno okruženje potiče ubrzano starenje jest to što mnogi od nas, kroz ultraprerađenu hranu, bombardiraju tijelo s više kalorija nego što mu je potrebno", dodaje. To dovodi do nakupljanja visceralne masti, unutarnje masnoće koja je izrazito upalna.

Šareno voće i povrće kao prirodni senolitici

Dr. Cox savjetuje prehranu bogatu šarenim voćem i povrćem, posebno bobičastim voćem, trešnjama, grožđem i crvenim kupusom. Ove namirnice sadrže flavonoide, moćne biljne spojeve koji poboljšavaju protok krvi, snižavaju krvni tlak i štite tijelo od oštećenja.

Znanstvena istraživanja idu i korak dalje, sugerirajući da spojevi poput kvercetina (prisutnog u jabukama i luku) i fisetina (u jagodama) imaju senolitička svojstva, što znači da mogu pomoći tijelu u ciljanom uništavanju "zombi stanica".

Minerali za podršku inzulinu i bubrezima

Za pravilnu funkciju tijela ključni su i minerali poput magnezija i cinka, koji pomažu tijelu da bolje reagira na inzulin i time mogu smanjiti rizik od dijabetesa tipa dva. Dobri izvori su špinat, orašasti plodovi, cjelovite žitarice, meso i mliječni proizvodi.

"Kako starimo, naše stanice postaju manje učinkovite u odgovoru na inzulin, pa gušterača mora raditi jače kako bi ga proizvela više", kaže dr. Cox. Zeleno lisnato povrće također je važno jer sadrži minerale koji čuvaju zdravlje bubrega, organa koji s godinama brže propadaju i ključni su za filtriranje toksina iz krvi.

Nije važno samo što jedete, nego i kada

Dr. Cox vjeruje da je vrijeme obroka gotovo jednako važno kao i njihov sadržaj. Umjesto da najveći obrok jedete za večeru, on predlaže da doručak ili ručak budu najobilniji, a večera laganija.

"Fascinantna studija provedena u Francuskoj pokazala je da su dvije najvažnije stvari za prevenciju bolesti srca nepreskakanje doručka i ranija večera", ističe. Ako navečer pojedete obilan obrok, odgovor inzulina neće biti jednako učinkovit, što dugoročno povećava vjerojatnost debljanja i nakupljanja opasne visceralne masti.

Borba protiv "zombi stanica" i upalnog starenja dio je šireg znanstvenog polja poznatog kao geroznanost, koje teži produljenju zdravog životnog vijeka. Iako su u razvoju i lijekovi koji ciljaju senescentne stanice, trenutna saznanja jasno upućuju na to da imamo moćan alat u vlastitim rukama. Uravnotežena prehrana, bogata biljnim namirnicama i zdravim mastima, uz pametno raspoređene obroke, može biti ključna strategija za dug i, što je najvažnije, zdrav život.

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