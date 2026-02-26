Liječnici upozorili: 'Ovih šest popularnih dodataka prehrani mogli bi izazvati starenje mozga'

Mnogi ljudi piju dodatke prehrani koji obećavaju bolji fokus, oštrije pamćenje i zaštitu od demencije. Međutim, liječnici upozoravaju da bi neki od najpopularnijih i najpristupačnijih dodataka za poticanje mozga, tzv. "brain boosteri" na tržištu mogli imati suprotan učinak, pa čak i ubrzati starenje mozga.

Tri američka liječnika identificirala su šest dodataka prehrani ili njihovih kombinacija za koje tvrde da bi mogle ugroziti mentalne sposobnosti korisnika. Među njima su se našli i neki iznenađujući favoriti, poput vitamina E i popularnih wellness suplemenata kao što su ashwagandha i kurkuma.

Neoprezno uzimanje suplemenata može biti problematično

Dr. Jerold Fleishman, neurolog iz bolnice MedStar Georgetown University, upozorava: "Opći princip koji proizlazi iz literature jest da neselektivno uzimanje dodataka prehrani, osobito izoliranih nutrijenata u visokim dozama ili u neuravnoteženim kombinacijama, može biti više problematično nego korisno".

Prema informacijama koje je podijelio za zdravstvenu publikaciju Parade, postoji tek ograničen broj dokaza koji dokumentiraju štetne kombinacije za zdravlje mozga, jer većina kliničkih ispitivanja rijetko detaljno izvještava o nuspojavama. Ipak, ističe kako određene kombinacije i pojedinačni suplementi zahtijevaju oprez na temelju dostupnih podataka.

Liječnici naglašavaju da je najbolji način zaštite mozga zdrava prehrana, tjelovježba, druženje, kvalitetan san i kontinuirano mentalno izazivanje, uz smanjenje unosa alkohola. Dodaci bi trebali biti samo nadopuna, i to idealno nakon što krvna slika pokaže manjak određene tvari, piše Daily Mail.

U nastavku provjerite na kojih to šest dodataka i kombinacija liječnici posebno upozoravaju.

1. Vitamin E

Procjenjuje se da otprilike jedan od deset odraslih svakodnevno uzima vitamin E kako bi zaštitio mozak i druge dijelove tijela od oštećenja. Vitamin E je snažan antioksidans koji može neutralizirati štetne kemikalije, a neke studije čak sugeriraju da može usporiti blagu do umjerenu Alzheimerovu bolest.

Međutim, velika revizija 48 studija iz 2024. godine nije pronašla konkretne dokaze da usporava starenje mozga. Znanstvenici upozoravaju da suplementi često sadrže izrazito visoke doze, ponekad i do 1200 posto dnevnih potreba, što može povećati rizik od krvarenja u mozgu. Vitamin E može spriječiti stvaranje krvnih ugrušaka, pa bi u slučaju ozljede krvarenje moglo oštetiti mozak.

2. Kurkuma i ashwagandha

Mnogi uzimaju kurkumu i ashwagandhu zbog njihovih protuupalnih svojstava, koja bi potencijalno mogla poboljšati pamćenje i kognitivne funkcije. Ipak, dr. William Scott Burin, neurolog sa Sveučilišta Južna Florida, upozorava da ovi dodaci mogu dovesti do nakupljanja štetnih tvari u krvi.

Oba suplementa se često uzimaju u visokim dozama, što može preopteretiti jetru, organ zadužen za njihovu razgradnju. Upaljena i manje učinkovita jetra teže filtrira otpadne tvari iz krvi, koje se zatim nakupljaju i mogu ometati komunikaciju između neurona, uzrokujući simptome slične kognitivnom padu.

3. Riblje ulje s ginkom, češnjakom ili kurkumom

Riblje ulje popularno je među starijima od 60 godina jer sadrži gradivne elemente za održavanje neurona. Često se kombinira s ginkom za pamćenje ili kurkumom i češnjakom protiv upala.

Dr. Fleishman upozorava da uzimanje dva ili više ovih dodataka zajedno može povećati rizik od oštećenja mozga. "Najgore kombinacije su one koje povećavaju rizik od krvarenja ili izazivaju opasnu stimulaciju", rekao je.

Svi navedeni dodaci imaju svojstvo razrjeđivanja krvi, a njihov zajednički učinak, pogotovo ako osoba već uzima lijekove poput aspirina ili varfarina, značajno povećava rizik od krvarenja.

4. Cink i bakar

Ljudi uzimaju cink jer može podržati rast novih neurona, a bakar jer pomaže u stvaranju neurotransmitera. Međutim, dr. Fleishman ističe da ne postoje čvrsti dokazi da ovi suplementi poboljšavaju zdravlje mozga, a upozorava i na skrivene rizike.

"Iako nisu izravno štetni, nedostatak koristi u kombinaciji s potencijalom za neravnotežu minerala nalaže oprez s ovom kombinacijom", objasnio je. Suplementi cinka i bakra često sadrže doze koje su dva do tri puta veće od dnevnih potreba.

5. Kava sa stimulansima

Kava je iznimno popularan napitak, no problem nastaje kada se kombinira s drugim stimulansima. Liječnici upozoravaju da uzimanje kave uz suplemente poput johimbina, koji podiže razinu hormona sreće, ili sinefrina, popularnog među sportašima za bolji fokus, može povećati rizik od starenja mozga.

Dr. Rab Khan, neurolog iz Northwell Healtha, kaže: "Loša kombinacija je uzimanje više stimulansa, poput visoke doze kofeina s johimbinom, sinefrinom ili ekstraktom zelenog čaja, jer to može pogoršati anksioznost, nesanicu, lupanje srca i migrene", a sve to negativno utječe na zdravlje mozga.

6. Kratom

Više od milijun Amerikanaca koristi kratom, biljni prah koji navodno ublažava bol, poboljšava raspoloženje i daje energiju. Iako je biljnog podrijetla, liječnici upozoravaju da ovaj suplement nije dokazano siguran u medicinskim ispitivanjima.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) izdala je upozorenje protiv njegove upotrebe. U višim dozama, kratom može ometati komunikaciju između živaca, povećavajući rizik od kognitivnih i problema s raspoloženjem.

Što je najbolja strategija za zdrav mozak?

Sva tri liječnika složna su da je ključ očuvanja moždanih funkcija zdrav način života. To uključuje uravnoteženu prehranu, redovitu tjelovježbu, kvalitetan san, druženje i mentalno aktivne zadatke. Svatko tko je zabrinut za svoje mentalne sposobnosti trebao bi se prvo obratiti liječniku, a ne samostalno posezati za suplementima.

Pouzdanih dokaza da dodaci prehrani za mozak djeluju jednostavno nema, a trebali bi se uzimati samo kao dodatak u slučaju potvrđenog nedostatka.

