Pet superheroja za jači imunitet: Vitamini i dodaci prehrani koje biste trebali uzimati zimi

Kako temperature padaju, a sunce "hibernira", zima je konačno stigla, a s njom dolazi i dodatni stres i opterećenje za vaš imunološki sustav. Nije samo dojam da češće obolijevate tijekom hladnijih mjeseci. Iako prehlade mogu nastupiti u bilo koje doba godine, one su češće u jesen i zimu, prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Aktivnost gripe također doseže vrhunac između prosinca i veljače.

Iako bi se zbog toga možda najradije sakrili pod dekicu do travnja, to nije realan način da izbjegnete bolesti. Bolje je prati ruke češće i izbjegavati kontakte s bolesnim osobama. Također, možete svom tijelu dati dodatni poticaj uzimanjem vitamina i dodataka prehrani specifičnih za zimu.

Ovo je pet vitamina i dodataka prehrani koje biste trebali uzimati ove zime:

1. B-Vitamini

Ovo je skupina vodotopivih vitamina poznatih kao B-kompleks, koji uključuje B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantotenska kiselina), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (folna kiselina) i B12 (kobalamin). Iako svaki ima različite funkcije, svi pomažu u metabolizmu stanica.

"B-vitamini značajno pojačavaju imunitet i mogu poboljšati opće zdravlje tijela", rekla je Angie Kuhn, direktorica za prehranu i istraživanja u Persona Nutrition. "Mogu smiriti mozak, poboljšati zdravlje živčanog sustava, potaknuti obnovu stanica, poboljšati raspoloženje, štititi tijelo od bolesti i podržati zdrav osjećaj sreće koji može ublažiti zimske depresivne osjećaje."

Preporučena dnevna doza razlikuje se za svaki vitamin, pa se konzultirajte s liječnikom ili ljekarnikom.

2. Vitamin C

Vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, vodotopiv je antioksidans koji štiti tijelo od slobodnih radikala. Također je poznat kao saveznik imunološkog sustava, iako studije variraju u pogledu njegove učinkovitosti. Budući da tijelo ne proizvodi vitamin C, važno ga je unositi kroz prehranu (brokula, agrumi, batat, jagode) ili dodatke prehrani.

"Vitamin C ima snažna antivirusna svojstva i pokazalo se da pomaže smanjiti virusne infekcije i poboljšati imunitet", kaže Kuhn. "Dodatni bonus je ako sadrži bioflavonoide, jer oni poboljšavaju djelovanje vitamina C i sve njegove prednosti."

Preporučena dnevna doza vitamina C je 90 mg za muškarce i 75 mg za žene.

3. Vitamin D

Ovaj vitamin topljiv u mastima poznat je po svojoj ulozi u jačanju kostiju jer pomaže tijelu apsorbirati kalcij. No novija istraživanja povezuju vitamin D i s imunološkim odgovorom, što znači da njegov nedostatak može povećati osjetljivost na infekcije. Obično ga dobivamo iz prehrane i sunca, objašnjava dr. Lingtak-Neander Chan s University of Washington. Vitamin D također igra važnu ulogu u funkcioniranju vašeg živčanog sustava, imunološkog sustava i mišića, piše WebMD.

"Zimi, posebno u sjevernim krajevima, količina UVB zraka je premala", kaže dr. Chan. "Tada je korisno uzimati dodatni vitamin D ili povećati unos iz hrane."

Preporučena dnevna doza za odrasle između 19 i 70 godina je 600 IU, s ciljem razine vitamina D (25(OH)D) od najmanje 30 ng/mL.

4. Cink

Ovaj esencijalni mineral pomaže imunološkom sustavu u borbi protiv virusa i bakterija, što ga čini pravim saveznikom tijekom hladnih mjeseci.

"Istraživanja pokazuju da cink može spriječiti i smanjiti simptome prehlade", kaže nutricionistica LeeAnn Weintraub. "Sprječava da virusi prianjaju na stanične zidove u nosu i sudjeluje u proizvodnji antitijela, važnom procesu imunološkog sustava." Ako već ne uzimate cink i osjećate da se razbolijevate, Weintraub savjetuje da odmah počnete s dodacima kako biste "brže ozdravili". Posebno su učinkovite cinkove pastile, piše OvaGenesis.

Preporučena dnevna doza cinka je 11 mg za muškarce i 8 mg za žene.

5. Probiotici

Probiotici su živi mikroorganizmi ("dobre bakterije") koji pomažu u održavanju zdrave crijevne flore.

"Probiotici, koji jačaju imunitet i poboljšavaju probavu, osobito su korisni zimi", kaže Weintraub. "Tijekom sezone prehlada i gripe nema boljeg vremena za jačanje imunološkog sustava prijateljskim bakterijama. Probiotici pomažu obnoviti zdrave bakterije u crijevima i podržavaju probavnu ravnotežu kod osoba koje su iscrpljene ili imaju probavne smetnje."

