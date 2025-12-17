Fitness stručnjaci savjetuju: Ovako ćete izbjeći blagdansko debljanje, a s upola manje truda

Stručnjaci za fitness podijelili su svoju tajnu za sprječavanje nakupljanja kilograma tijekom blagdana, a ona uključuje jednostavnu, ali iznimno učinkovitu metodu koja zahtijeva samo pola truda.

Poznata kao "pravilo 50 posto", ova praksa podrazumijeva fleksibilniji pristup prehrani i vježbanju – radeći samo polovicu onoga što ste planirali, ali ključ je u održavanju dosljednosti.

Brojni entuzijasti za zdrav život detaljno su opisali metodu koja može pomoći u održavanju tjelesne težine tijekom blagdanskog razdoblja.

Što je zapravo 'pravilo 50 posto'?

James Rodgers, stručnjak za sportove izdržljivosti i certificirani trener trčanja, objašnjava da pravilo naglašava "dostupnost" unutar poznatog akronima SMART za postavljanje ciljeva (Specifični, Mjerljivi, Dostupni, Relevantni i Vremenski definirani).

"Ono što je dostupno i ostvarivo mijenja se ovisno o tome što se događa u vašem životu, a prepoznavanje toga ključ je dugoročnog uspjeha", rekao je za Daily Mail.

Upozorio je da ljudi koji vježbanju pristupaju po principu "sve ili ništa" često u potpunosti odustanu, umjesto da slušaju svoje tijelo i ostanu realni.

"Slične strategije koristim sa svojim trkačima i u vlastitom treningu. Na primjer, kada sam umoran, cilj temeljen na udaljenosti zamijenit ću onim temeljenim na vremenu. Umjesto da kažem 'danas moram pretrčati osam kilometara', reći ću 'trčat ću 30 minuta", objasnio je Rodgers i dodao da je cilj ovog pristupa smanjiti pritisak i slušati što tijelo treba, a istovremeno zadržati dobre navike.

"Blagdani su zapravo sjajno vrijeme za vježbanje ovakvog načina razmišljanja. Gledajte na to kao na planirano razdoblje oporavka u kojem namjerno prilagođavate svoju rutinu kako biste se osvježili i napunili energijom", predložio je.

I 50 posto truda je nešto

Jill Brown, certificirana savjetnica za zdravlje i wellness, rekla je da svoje klijente podučava metodi 50 posto.

"Razmišljajte ovako: ako planirate vježbati šest dana u tjednu tijekom blagdana ili jesti 120 g proteina dnevno, ali odradite samo polovicu, to je već pobjeda", istaknula je.

"Težnja savršenstvu neprijatelj je 'dovoljno dobrog' i siguran je način da se osjećate kao da niste uspjeli. To je u osnovi isto kao da gledate čašu kao napola punu, a ne napola praznu", istaknula je.

Brown je dodala da, iako je pravilo 80/20 (80 posto dosljednog truda i 20 posto fleksibilnosti) "zlatni standard", pravilo 50 posto i dalje je iznimno učinkovito.

"Čak i 51 posto truda gura nas naprijed, ali s 50 posto truda i dalje držimo liniju i ne nazadujemo niti gubimo postignute rezultate", naglasila je.

Održavanje forme bez izgaranja

Fitness instruktorica Andrea Lepico kaže kako je otkrila da zahvaljujući ovoj metodi ljudi ulaze u novu godinu puni energije i spremni za nove fitness i zdravstvene ciljeve.

"Zadržali su ostvariviji dio cilja jer je on smanjen. Drugim riječima, ako sada trebaju napraviti 5000 koraka umjesto 10.000, uštede znatnu količinu vremena. Isto vrijedi i za trening snage: 20 minuta umjesto 40. Iako je suština zadatka ista, smanjeni cilj djeluje izvedivije i povećava vjerojatnost da će ga zaista i ostvariti", objasnila je.

Lepico je rekla da je na kraju dana važno biti realan u očekivanjima i ljubazan prema sebi, čak i tijekom užurbanog blagdanskog razdoblja. To uključuje i opraštanje ako ne uspijete, jednostavno pomaknite plan i pokušajte ponovno, umjesto da odustanete do sutra.

"Ako klijent može ispuniti 40 do 50 posto svog cilja, vjerojatno će se na kraju mjeseca osjećati na istoj razini kondicije. Najvjerojatnije neće primijetiti smanjenje snage ili izdržljivosti", naglasila je.

Studije su pokazale da se prosječna osoba u SAD-u tijekom blagdanske sezone udeblja oko pola kilograma. Prema studiji iz 2016. koju je objavila Nacionalna medicinska knjižnica (National Library of Medicine), samo na Božić pojedinac može unijeti i do 6000 kalorija, što je tri puta više od preporučenog dnevnog unosa.

Mnogi se nakon toga bore s gubitkom viška kilograma, koji se nakuplja godinama. Studija objavljena u časopisu BMJ otkrila je da to može dovesti do povećanja od gotovo 5 kilograma tijekom desetljeća. Upravo zato, dosljednost, čak i uz samo pola truda, može napraviti ogromnu razliku.

