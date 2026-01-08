Osvajaču Zlatne lopte dijagnosticiran rak

Tužna vijest izbila je jučer u engleskim medijima. Legendarni engleski nogometaš Kevin Keegan, koji je u bogatoj karijeri igrao za Liverpool, HSV i još nekoliko drugih klubova, ima rak.

"Kevin je nedavno primljen u bolnicu gdje su pretrage otkrile dijagnozu raka. Kevin je zahvalan medicinskom timu na njihovoj intervenciji i kontinuiranoj skrbi. U ovom teškom razdoblju obitelj moli za privatnost te neće davati daljnje komentare," stoji u objavi obitelji Engleza koji je dvaput bio proglašen najboljim na svijetu.

Podršku su poslali Liverpool, klub u kojem je Keegan došao na veliku scenu, i Newcastle, klub u kojem je Keegan kao igrač odigrao 85 utakmica i zabio 49 pogodaka, a koji je kao trener vodio u 272 utakmice.

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.



King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

Nakon utakmice podršku Keeganu poslao je i sadašnji trener Newcastlea Eddie Howe.

"Zaista tužne vijesti. Kevin je apsolutna ikona ovog nogometnog kluba, ne samo kao igrač nego i kao menadžer. Inspirativna osoba. Imao sam sreću upoznati ga nekoliko puta. Bio je izuzetno ljubazan i velikodušan sa svojim vremenom i riječima prema meni. Želimo mu sve najbolje, cijeli grad je uz njega i s njim na svakom koraku. Mi želimo stvoriti sličnu momčad [poput Keeganova Newcastlea]. Želimo da svi silno žele doći gledati momčad i ostati uz nju do samoga kraja, jer nikad ne znaš što te čeka iza ugla," prenosi Howeove riječi BBC.

Keegan je rođen 14. veljače 1951. u Armthorpeu. Jedan je od najvećih ikona engleskog nogometa. Karijeru je započeo u Scunthorpeu, prije nego što je otišao u Liverpool, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka i dva UEFA kupa. Uslijedio je transfer u HSV 1977. godine, gdje je osvojio Bundesligu i dvaput zaredom (1978. i 1979.) Zlatnu loptu te igrao finale Lige prvaka. Kasnije je nastupao za Southampton, Newcastle i Blacktown City. Za Englesku je upisao 63 nastupa i 21 pogodak te nastupio na SP-u 1982. Kao trener je s Newcastleom dvaput bio viceprvak Premier lige, a vodio je i englesku reprezentaciju od 1999. do 2000. godine.

