LEGENDA U NAJTEŽOJ UTAKMICI /

Osvajaču Zlatne lopte dijagnosticiran rak

Osvajaču Zlatne lopte dijagnosticiran rak
Foto: Andrew Yates/afp/profimedia

Keegan je karijeru započeo u Scunthorpeu, prije nego što je otišao u Liverpool, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka i dva UEFA kupa. U HSV je stigao 1977. i osvojio Bundesligu te dvaput Zlatnu loptu.

8.1.2026.
8:29
Sportski.net
Andrew Yates/afp/profimedia
Tužna vijest izbila je jučer u engleskim medijima. Legendarni engleski nogometaš Kevin Keegan, koji je u bogatoj karijeri igrao za Liverpool, HSV i još nekoliko drugih klubova, ima rak.

"Kevin je nedavno primljen u bolnicu gdje su pretrage otkrile dijagnozu raka. Kevin je zahvalan medicinskom timu na njihovoj intervenciji i kontinuiranoj skrbi. U ovom teškom razdoblju obitelj moli za privatnost te neće davati daljnje komentare," stoji u objavi obitelji Engleza koji je dvaput bio proglašen najboljim na svijetu.

Podršku su poslali Liverpool, klub u kojem je Keegan došao na veliku scenu, i Newcastle, klub u kojem je Keegan kao igrač odigrao 85 utakmica i zabio 49 pogodaka, a koji je kao trener vodio u 272 utakmice.

Nakon utakmice podršku Keeganu poslao je i sadašnji trener Newcastlea Eddie Howe.

"Zaista tužne vijesti. Kevin je apsolutna ikona ovog nogometnog kluba, ne samo kao igrač nego i kao menadžer. Inspirativna osoba. Imao sam sreću upoznati ga nekoliko puta. Bio je izuzetno ljubazan i velikodušan sa svojim vremenom i riječima prema meni. Želimo mu sve najbolje, cijeli grad je uz njega i s njim na svakom koraku. Mi želimo stvoriti sličnu momčad [poput Keeganova Newcastlea]. Želimo da svi silno žele doći gledati momčad i ostati uz nju do samoga kraja, jer nikad ne znaš što te čeka iza ugla," prenosi Howeove riječi BBC.

Keegan je rođen 14. veljače 1951. u Armthorpeu. Jedan je od najvećih ikona engleskog nogometa. Karijeru je započeo u Scunthorpeu, prije nego što je otišao u Liverpool, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka i dva UEFA kupa. Uslijedio je transfer u HSV 1977. godine, gdje je osvojio Bundesligu i dvaput zaredom (1978. i 1979.) Zlatnu loptu te igrao finale Lige prvaka. Kasnije je nastupao za Southampton, Newcastle i Blacktown City. Za Englesku je upisao 63 nastupa i 21 pogodak te nastupio na SP-u 1982. Kao trener je s Newcastleom dvaput bio viceprvak Premier lige, a vodio je i englesku reprezentaciju od 1999. do 2000. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni

HsvLiverpoolNewcastleZlatna Lopta
