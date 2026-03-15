RUBEN VAN GUCHT

Kako je ovo moguće? Bivši suprug Blanke Vlašić ljubi manekenku, a čeka dijete s književnicom

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Belgijski novinar Ruben Van Gucht ponovno je uzburkao javnost objavom fotografija koje su pokrenule brojna pitanja o njegovu privatnom životu

15.3.2026.
15:38
Hot.hr
Nakon što je javnost dobila potvrdu da su se naša bivša atletičarka Blanka Vlašić i belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht službeno razveli, objave Belgijanca mnoge su ostavile u čudu...

Ruben Van Gucht i inače je aktivan na Instagramu te često dijeli pojedinosti iz svog privatnog života, no posljednje objave pokazale su Van Guchta u ljubavnom zanosu s manekenkom Valentinom Besard.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na objavljenim fotografijama, na kojima pozira s manekenkom Valentinom Besard, posebnu je pozornost privukla ona na kojoj razmjenjuju strastveni poljubac. Objavu su pratitelji popratili brojnim reakcijama, a mnogi su u komentarima istaknuli kako su "predivni zajedno".

Objava fotografije na kojoj se ljubi s Valentinom Besard posebno je iznenadila jer se nedavno proširila vijest da uskoro očekuje dijete s drugom partnericom!

Naime, ubrzo nakon što je objavljeno da Van Gucht više nije u braku s Vlašić, pojavila se informacija da će Van Gucht dočekati još jednu prinovu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovaj put dijete očekuje s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, koja je nedavno otkrila da je trudna te da čekaju svoje prvo dijete. Sretnu vijest podijelila je uz fotografije s putovanja u Rim, na kojima je pokazala i svoj trudnički trbuh.

Iako zasad nije jasno s kojom damom planira graditi svoju budućnost, jedno je sigurno: Van Gucht itekako zna kako zaintrigirati javnost!

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetsko nogometno prvenstvo u velikoj opasnosti: 'Mogu se probuditi vukovi samotnjaci'

