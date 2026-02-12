Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht službeno razvedeni, poznato zašto je sportašica šutjela

Prema pisanju portala Vjerujem.hr i autora Darka Pavičića, naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42) i belgijski novinar Ruben Van Gucht (39) službeno su okončali brak, što je, navodi izvor, već neko vrijeme bilo naslućivano u javnosti. Naime, Van Gucht je dulje razdoblje na društvenim mrežama objavljivao sadržaj koji je upućivao na druge romantične veze, pa su mnogi zaključili da je njihov odnos u ozbiljnoj krizi. Kako prenosi isti izvor, Vlašić je za suprugovu nevjeru navodno doznala još tijekom trudnoće.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

U pokušaju objašnjenja situacije, Van Gucht je ranije tvrdio da on i Blanka žive u dogovorenom „otvorenom braku“. Međutim, prema navodima teksta na portalu, takva tvrdnja nije odgovarala stvarnom stanju. Vlašić se, ističe autor, nije javno očitovala o tim izjavama, pa se ta interpretacija njihova odnosa dugo provlačila kroz medijski prostor, često uz dodatne komentare o njezinoj religioznosti i stavovima Crkve, što je u članku ocijenjeno netočnim.

Jedan svećenik, kojeg autor citira, tada je situaciju opisao riječima da je riječ o pokušaju prebacivanja odgovornosti na suprugu, dok je Van Gucht, navodi se, i dalje javno nastupao kao oženjen muškarac. Unatoč svemu, tekst naglašava da je Vlašić teško razdoblje prebrodila oslanjajući se na vjeru i osobnu snagu te iz krize izašla još odlučnija.