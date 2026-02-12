Drama u Splitu: Muškarac napao policajca nožem

Splitski policajci danas oko 12.30 sati našli su se u dramatičnoj situaciji tijekom intervencije u jednom stanu u Splitu, gdje ih je napao muškarac nad kojim su trebali postupati po nalogu Županijskog suda u Splitu za njegovo dovođenje.

Budući da nije želio otvoriti vrata, policajci su nasilno ušli u stan. Nakon ulaska, muškarac ih je poprskao sprejem s nadražujućom tvari, a potom je jednog policajca napao nožem. Zahvaljujući zaštitnoj opremi koju je imao na sebi, policajac nije ozlijeđen.

Napadač je ubrzo savladan i priveden u službene prostorije te je u tijeku kriminalističko istraživanje. "Na mjestu događaja bit će proveden očevid pod vodstvom zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Splitu", priopćila je policija.

