FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAJE ISTRAGA /

Drama u Splitu: Muškarac napao policajca nožem

Drama u Splitu: Muškarac napao policajca nožem
×
Foto: RTL

Napadač je ubrzo savladan i priveden u službene prostorije te je u tijeku kriminalističko istraživanje

12.2.2026.
15:20
danas.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Splitski policajci danas oko 12.30 sati našli su se u dramatičnoj situaciji tijekom intervencije u jednom stanu u Splitu, gdje ih je napao muškarac nad kojim su trebali postupati po nalogu Županijskog suda u Splitu za njegovo dovođenje.

Budući da nije želio otvoriti vrata, policajci su nasilno ušli u stan. Nakon ulaska, muškarac ih je poprskao sprejem s nadražujućom tvari, a potom je jednog policajca napao nožem. Zahvaljujući zaštitnoj opremi koju je imao na sebi, policajac nije ozlijeđen.

Napadač je ubrzo savladan i priveden u službene prostorije te je u tijeku kriminalističko istraživanje. "Na mjestu događaja bit će proveden očevid pod vodstvom zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Splitu", priopćila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Mućani bijesni zbog reduciranih autobusa prema Splitu: 'Mi i naša djeca nismo građani drugog reda'

SplitNapad Nožem
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx