Rijeka objavila video nakon derbija: Heroj je ušetao u svlačionicu i onda je nastala ludnica

U ludoj utakmici četvrtfinala Kupa Rijeka je pobijedila Hajduk 3:2 u Jadranskom derbiju i plasirala se u polufinale izbacivši pritom najvećega rivala u posljednjim sekundama utakmice.

Rokas Pukštas je u 25. minuti postigao pogodak za vodstvo Hajduka. Rijeka je izjednačila u 57. minuti, a uspješan izvođač kaznenog udarca bio je Tiago Dantas. U petoj minuti sučevog dodatka Roko Brajković je pogodio za novo vodstvo Hajduka. Preokret i plasman Rijeci donijeli su Toni Fruk pogotkom u 19. minuti dodatka te Gabrijel Rukavina koji je postigao pogodak u 20. minuti dodanog vremena.

Rijeka je na svome Instagramu objavila video ludog slavlja iz svlačionice kada je u nju ušetao heroj Rukavina koji je odmah ušao u zagrljaj trenera Victora Sancheza.

Objavili su Riječani i video slavlja pogotka iz alternativnog kuta uz sami teren uz poruku "Emocija kakvu samo nogomet može podariti".

