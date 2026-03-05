Ovaj hrvatski grad leži na četiri rijeke, a danima nema vodu! 'Dobijemo ovako nešto žuto'

Grad na četiri rijeke i problem s vodom. U četvrti Banija nema je od utorka.

"Nemamo vode cijeli dan ni jučer ni danas. Radimo, kako ćemo vodu natočit? Koga da ja zamolim da mi ode natočit vode dok se ja ne vratim s posla", rekla je Sonja Hrvoj.

"Voda se plaća a voda se kupuje. To nije u redu. Treba mijenjat gradonačelnika i nešto poduzet po toj Baniji", rekla je Barica Jurčić.

Pozivaju na ostavku gradonačelnika

Vode nema od 9 ujutro do 10 navečer, dok traje čišćenje cijevi koje se odužilo, kažu iz vodovoda, zbog lošeg stanja. No ovo je mutna kap koja je prelila čašu, građani za sve drže odgovornog gradonačelnika.

"Vrijeme je za ostavku. Ovo nije voda koju stanovnici Karlovca trebaju piti. Očito gradonačelnik ne može to ostvariti, ne može nam dati pitku vodu nego ovakvo nešto žuto", rekao je Nikola Badovinec.

Gradonačelnik Damir Mandić ne planira ostavku.

"Činjenica je da smo mi u zadnje tri godine promijenili skoro 60 km vodoopskrbne mreže u gradu Karlovcu koja je bila u jednom dijelu ili zastarjela ili oštećena", rekao je HDZ-ov Mandić.

Analiza filtera za vodu

Prema riječima gradonačelnika, zbog radova su češća zamućenja no to je ulaganje u budućnost. Nisu svi u to baš sigurni pa je pokrenuta građanska inicijativa. Dali su filtere za vodu na analizu.

"Idemo vidjeti što je na talogu jer će nam on pokazat što prolazi kroz filtere. Napravili smo jednu, pa drugu analizu, imali smo 55 puta veću količinu olova, sad 49 puta veću količinu olova. Sad i dva dana nemamo vode, nemamo se s čim se otuširati ni wc oprat", kazao je Ivan Valetić.

Olovo na filterima koji čiste vodu, kažu nam, njima je alarm za uzbunu. No iz Vodovoda kažu, tako se ne mjeri kvaliteta vode i ti podaci nisu relevantni.

"Sve naše analize i analize državnog monitoringa koje radi županijski zavod za javno zdravstvo i analize inspekcijskih nadzora pokazuju da je voda sukladna, naravno, kada je bistra", rekla je Dolores Rajić, voditeljica Odjela upravljanja sigurnosti vode za piće u ViK-u.

A kada su radovi na cijevima, kažu, nije bistra, pa građani ne bi trebali ni otvarati vodu. Čišćenje bi trebalo biti gotovo do petka, a onda će doći, nadaju se, bistra i pitka voda.

"Voda dolazi iz bunara, iz crpilišta i tako dalje, i uvijek postoji mogućnost da dođe do zamućenja kroz sustav. Ali cilj je da ta zamućenja budu minimalna", rekao je Miroslav Vukovojac, direktor Vodovoda i kanalizacije Karlovac.

A u međuvremenu, stanovnici Banije i okolnih četvrti moraju se snalaziti kako znaju i nadati se da će dobiti ono što je njima privilegij, a većini osnovni uvjet - čista voda.