Ljuti roditelji se okupili ispred škole na Baniji: 'Zvala me mala da je voda opet zamućena. Već zna postupak'

Među roditeljima učenika dviju osnovnih škola u Karlovcu šire se snimke zamućenja vode. Iz Grada Karlovca odbacuju postojanje bilo kakvog problema s vodom te su odmah poslali radnike Vodovoda u škole.

Inače, Grad Karlovac prošlog je tjedna naručio analizu vode u svim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač i među dosad testiranim uzorcima nije utvrđena neispravnost.

"Ja sam jutros dobio informaciju o zamućenju u OŠ Banija. Odmah sam zvao ravnateljicu koja mi je rekla da nema nikakvih zamućenja. Ono što vrijedi javno reći da smo prije tjedan dana, kao Grad, od Zavoda za javno zdravstvo naručili testiranje kvalitete vode u svim osnovnim školama i svim vrtićima i svim ustanovama. Prema preliminarnim rezultatima - problema nema", rekao je gradonačelnik Damir Mandić.

"Ja sam osobno išla po školi provjeriti po svim traktovima i na oko sam primijetila da nema nikakvog zamućenja vode. Moram priznati da do mene danas nije došla nikakva informacija o zamućenju vode", rekla je Antonija Mastelić Milanović, ravnateljica OŠ Banija u Karlovcu.

Roditelji nezadovoljni

Boris Mišević javio se iz Karlovca i rekao kako poruke nisu umirile javnost. To se najbolje vidi po broju ljudi koji se okupio ispred škole. Roditelj jednog djeteta 8. razreda, kaže da je zamućenje vode veliki problem.

"To već traje sigurno dvije godine. Konstantno. Pogotovo na Baniji se događa to zamućenje vode", rekao je i dodao da je zabrinut. Njegovo dijete sutra kreće u školu.

"Zabrinut sam. Ja sam se u svojoj kući zaštitio. Zaštitio sam svoju obitelj. Postavio sam filtere", dodaje. Živi nekoliko stotina metara od škole.

Majka drugog djeteta, također 8. razreda, ispričala je da njezina kći danas nije išla u školu.

"Danas me mala zvala i rekla da je voda zamućena. Već zna cijeli postupak. Zovi Vodovod, braco se ne smije tuširati jer ostane sve žuto na ručnicima", rekla je i objasnila da ručnici takvi izađu i iz veš mašine.

"Ja sam čula od djece da je voda smeđa. Tako je uvijek kod nas. Dok ne dođe netko iz Vodovoda i ne ispere cijevi, voda će biti žuta", dodala je. Uvjerena je da je problem u starim cijevima i njihovoj unutrašnjosti. Prisjetila se da kad je njoj pukla cijev kod kuće, vidjelo se da su cijevi olovne.

"Radnici su mi rekli - je l' vi vidite što vi ustvari pijete? Nama bi trebalo komplet ići u obnovu s novim cijevima", kaže i dodaje da kad god netko ima radove, njima se voda zamuti. Što su još rekli, pogledajte u videu...