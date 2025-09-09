Dobili smo snimke prljave vode u karlovačkim školama: Ravnateljica i Vodovod sve demantiraju

Među roditeljima učenika dviju osnovnih škola u Karlovcu šire se snimke zamućenja vode. Iz Grada Karlovca odbacuju postojanje bilo kakvog problema s vodom te su odmah poslali radnike Vodovoda u škole.

Inače, Grad Karlovac prošlog je tjedna naručio analizu vode u svim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač i među dosad testiranim uzorcima nije utvrđena neispravnost.

"Ja sam osobno išla po školi provjeriti po svim traktovima i na oko sam primijetila da nema nikakvog zamućenja vode. Moram priznati da do mene danas nije došla nikakva informacija o zamućenju vode", rekla je Antonija Mastelić Milanović, ravnateljica OŠ Banija u Karlovcu.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Karlovac Miroslav Vukovojac dodao je na svaki poziv izlaze na teren.

"Na svaki poziv idemo provjeravati. Bili smo u OŠ Banija. Naši djelatnici su otvarali pipe. Bila je i ravnateljica i voda je normalne svijetle vode i nema nikakvih zamućenja", rekao je.