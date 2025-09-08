Računi za vodu skaču im i 60 posto! Oporba udarila: 'To nije opravdano'

Poskupljenje usluga komunalnih poduzeća građanima uvijek teško pada, pa tako i Šibenčanima poskupljenje vode od 60 posto koje ih čeka najvjerojatnije od početka listopada.

"U redu je da sve košta, ali ovo je malo previše. Nije u redu zbog penzionera i zbog ljudi koji nemaju novaca", komentirala je najavljeno poskupljenje Šibenčanka Ivana Gast, a mlada majka Paula Jakovljević zabrinuto je dodala: "Pitanje je dokle će ići tako uzbrdo. Ne znam nazire li se kraj ne samo tome, nego općenito poskupljenju struje, hrane... Upitno je gdje će se to prelomiti."

U sklopu vodoopskrbe najčešće se obračunavaju i troškovi odvodnje. Uz varijabilni dio, koji se obračunava po metru kubnom vode i svim pratećim naknadama za zbrinjavanje voda, mjesečno se obračunava i fiksni dio.

U Dubrovniku najjeftinije

Od velikih dalmatinskih gradova, Dubrovnik trenutačno ima najpovoljnije cijene vode i odvodnje (2,01 eura za varijabilni dio i 2,66 eura za fiksni dio).

Split (2,01 € + 3,28 €) i Zadar (2,01 € + 4,76 €) ga slijede u varijabilnom dijelu cijene, ali im je fiksni dio usluge nešto viši. Zato Šibenik znatno odskače sa svojih 2,60 eura po kubiku vode, te fiksnih 5,25 eura za vodoopskrbu i još 5 eura onima koji su spojeni na kanalizacijsku mrežu što je sveukupno 10,25 eura.

Rast inflacije i energenata, troškova amortizacije i plaća zaposlenika te veliki investicijski ciklusi – sve su to razlozi povećanja cijena, poručuju iz šibenskog Vodovoda i odvodnje.

"Činjenica je da mi varijabilni dio cijene osnovne vodne usluge nismo mijenjali od 2011. godine, a svjedoci smo što se od 2011. do 2025. dogodilo na tržištu", govori nam direktor Vodovoda i odvodnje Šibenik Tomislav Štrkalj i objašnjava na primjeru: "Konkretno cijene energenata koje su 2012. iznosile 700 tisuća eura, a one danas iznose malo manje od 2 i pol milijuna eura."

Cijena naknade za razvoj nije bila dostatna ni za praćenje učešća u europskim projektima, koji za Šibenik iznose od 8 do 12 posto po projektu dodaju iz Vodovoda, dodaje Štrkalj.

Oporba kritizira poskupljenje

Oporba se ne bi složila.

"Šibenčanke i Šibenčani će plaćati najvišu cijenu vode u Hrvatskoj. Je li to opravdano? Pa naravno da nije. Istina je da se nije povećavao varijabilni dio cijene. Međutim, cijena vode je za vrijeme HDZ-ove vlasti u ovih 12 godina dva puta prije ovoga povećavana", rekao je Tonči Restović (SDP), vijećnik u Gradskom vijeću Grada Šibenika.

Grad je riješio otpadne vode, otoci Kaprije, Žirje, Zlarin i Obonjan su dobili tekuću vodu, a napravljen je i niz drugih projekata vrijednih desetke milijuna eura – nabraja šibenski gradonačelnik svjestan da je svako dizanje cijena nepopularno.

"To je jednostavno ulaganje u budućnost. Šibenik ima jednu privilegiju da je on riješio projekt aglomeracije dok se mnogi još muče s tim", smatra gradonačelnik Šibenika Željko Burić (HDZ) i zaključuje kako će u korekciju cijena morati krenuti i drugi gradovi jer je uslijed rasta troškova to neminovno: I s tim povećanjem, kad se usklade i druge jedinice, nit će Šibenik posebno odskakati niti će Šibenik tu biti posebno apostrofiran.

U idućem ciklusu na redu su aglomeracija Vodice-Tribunj-Srima i Pirovac-Tisno-Jezera vrijedni oko 250 milijuna eura, a nakon što Vrsno dobije tekuću vodu, sva šibenska naselja će konačno biti spojena na vodovod.