Tragedija na kućnom porodu otkrila šokantnu istinu: Postoji sivo tržište primalja, doznali smo cijene!

Majka umrlog djeteta još se oporavlja u Petrovoj bolnici. Trudnoća je i sama po sebi bila rizična jer je nosila blizance, no odlučila je roditi kod kuće. Uz to, porod je započeo prije termina – u 34. tjednu.

"Ni u kom slučaju ne bih savjetovao trudnicama da rađaju kod kuće jer smatram da danas imamo uvjete da svaka žena i svako dijete imaju potpunu sigurnost pri porodu. Sigurna mjesta za porod su isključivo specijalizirane ustanove u kojima postoji potpuna ekipiranost da se trudnoća i porod mogu dovršiti u roku od nekoliko minuta", rekao je Trpimir Goluža, specijalist ginekologije i opstetricije.

Tek treba utvrditi je li smrt blizanca posljedica pogreške tijekom poroda kod kuće. Babica koja je porod obavljala dolazi iz Austrije.

Odvjetnik osumnjičene primalje, Alan Kubat, rekao je: "Njezin generalni stav je da je u njezinom osobnom i profesionalnom interesu, kao ovlaštenoj primalji, da se sazna što je bio uzrok tragedije. To će se razjasniti provođenjem medicinskih vještačenja, utvrđivanjem uzroka smrti, obdukcijom i drugim radnjama."

'Ona je ovlaštena primalja'

Na pitanje ima li sva potrebna odobrenja, odgovorio je: "Ona je ovlaštena primalja koja je radila i u privatnom i u javnom sektoru."

Iako je tužiteljstvo tražilo istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i utjecaja na svjedoke, sud je to odbio.

"S obzirom na to da je riječ o državljanki Republike Austrije, članice EU, koja dugi niz godina stanuje na poznatoj adresi u Austriji, gdje ima obitelj, postoji dovoljno elemenata da se osigura njezina prisutnost ako dođe do kaznenog postupka. Stoga nema potrebe za najtežom mjerom", pojasnila je Ivana Bilušić, glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Primalje iz Austrije i Balkana

Kako doznajemo, u Hrvatsku na porode kod kuće dolaze primalje ne samo iz Austrije, nego i iz drugih zemalja, najviše s Balkana.

"Primalje ne izlaze javno s tim jer postoji mogućnost gubitka licence i zabrane rada", otkrila nam je primalja koja je željela ostati anonimna. Na pitanje je li to siva zona, odgovorila je: "Da, u Hrvatskoj primaljstvo nije regulirano i očekuje se da sve primalje rade za državu."

Cijena poroda do 3500 eura

Kaže i da je čula kako cijena takvih poroda doseže i do 3500 eura. Kod kuće je rodila i Ivana, koja se za to odlučila nakon, kako kaže, brojnih bolničkih trauma koje je proživjela tijekom prijašnjih poroda.

"Kod mene su doma bili svi – suprug, dvoje djece, psi. Ti možeš izabrati koga želiš, a koga ne. Ja sam htjela njih. Ne mogu opisati koliko je to bio magičan događaj. Oni su mene doveli u potpuno opušteno stanje. Bilo je mračno, s glazbom koju volim i ljudima koje volim", ispričala nam je Ivana Bukvić iz Zagreba.

Ivana dodaje da su unaprijed razradili i scenarij ako nešto krene po zlu.

'Nije za svakog'

"Mi smo platili 2000 eura. Ponovila bih u svakom slučaju. Nisam znala da je to u Hrvatskoj toliko komplicirano, iznenadila sam se, ali ponovila bih opet. Ne bih to preporučila svima jer nije za svakoga", priznala je.

Jer, na kraju, pogreške se – nažalost – plaćaju životom. Za kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz nehaja predviđena je kazna od jedne do osam godina zatvora.

Dodajmo i to da u Ministarstvu zdravstva nisu htjeli komentirati ovaj slučaj, ali su rekli da nemaju evidenciju koliko je poroda napravljeno kod kuće. To je na neki način siva zona jer nije zakonski regulirana, pa su iz Minsitarstva poručili ženama koje trebaju roditi da se drže bolničkih ustanova jer su tamo najadekvatniji i najopremljeniji timovi.

Hrvatska komora primalja danas je uputila oštro pismo u kojem su apelirali državi da ovaj slučaj pokazuje kako se nešto hitno treba mijenjati. Iva Podhorsky Štorek, predsjednica Hrvatske komore primalja, za RTL Danas komentirala je ovaj slučaj te na pitanje mislili da je tu bio slučaj zloporabe poroda kod kuće rekla: "Ako su istiniti podaci koji se mogu vidjeti u medijima, blizanačka trudnoća ne spada u one koje bi se mogle završiti kod kuće, a nedonošče niti u slučaju jednoplodne trudnoće. Blizanačka trudnoća kod nedonoščadi danas se najčešće dovršava carskim rezom, smatra se da je to poštedno za djecu."

Kaže, općenito je problem je u Hrvatskoj to što kućni porođaji nisu zakonski regulirani.

"Mi vidimo da je uzrok u tome jer u Hrvatskoj nije reguliran kućni porođaj. Mi smo dio EU, većina zemalja, pa i Slovenija, imaju reguliran kućni porođaj. Iako mali broj žena rađa kod kuće, to imje omogućeno, regulirano i na taj način kontrolirano i nadzirano", rekla je.

Iako nema službenih podataka, navodi da postoje saznanja da se tijekom godine kod kuće dogodi između 90 i 100 poroda.

Ipak, kaže da žene u tom slučaju nisu u prekršaju.

"Sama žena koja rađa kod kuće nije u prekršaju jer biranje mjesta za vlastiti porođaj spada u osnovna ljudska prava, pa se porod izvan bolničke ustanove ne može zabraniti", navela je čelnica komore.

A zato što ne postoji zakonske regulacije, same primalje u Hrvatskoj ne mogu otvoriti svoje privatne prakse i ne mogu biti samostalne u radu.