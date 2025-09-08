Jedni djecu nisu pustili u školu, drugima kasni početak nastave: 'Zar vas nije sram?'

NIJE DOBRO KRENULO /

Roditelji učenika iz Donjeg Dragonošca izgubili su strpljenje. Da vatrogasni dom nije i ne može biti zamjena za školu, pokazali su bojkotom prvog dana nastave.

"Troje djece imam, treće dijete mi sljedeće godine opet kreće u dom. Jedno dijete je završilo tu, i prešlo u Brezovicu. U domu školu vidjelo nije, zvono čulo nije, jede na hodniku među papučama, tjelesnu dvoranu nema. Zar vas nije sramota", pita se ogorčena majka Jelena Unić Gršetić.

Gradonačelnikov zamjenik moli za strpljenje. No, roditelji s bojkotom ne planiraju stati.

U Stobreču početak nastave kasni pa će učenici s povratkom u klupe morati pričekati. Problemi i u Rijeci gdje su umjesto u dosadašnja četiri osma razreda, učenici izmiješani u njih pet. Na odluku škole roditelji su se žalili i školi i gradonačelnici i ministarstvu. O problemima prvoga dana škole, više pogledajte u prilogu