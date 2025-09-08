'Najveće poskupljenje ikad': Direktor otkrio što se krije iza visokih računa

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

INVESTICIJE, TROŠKOVI... /

Šibenčanima će najvjerojatnije već od 1. listopada računi za vodu i kanalizaciju narasti 60 posto.

Varijabilni dio u cijeni, koji se obračunava po potrošenom kubnom metru vode, iznosit će 2,60 eura, a fiksni dio bit će 10,25 eura. Time usluge vodoopskrbe i odvodnje postaju znatno skuplje nego u drugim većim dalmatinskim gradovima poput Splita, Zadra i Dubrovnika. Ondje je varijabilni dio nešto niži – oko dva eura po kubnom metru vode, ali je fiksni dio u svakome od tih gradova i više nego upola niži.

Tomislav Štrkalj, direktor Vodovoda i odvodnje za RTL Danas objasnio je zašto ide poskupljenje. Više pogledajte u videu.