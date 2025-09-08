Tisuće prvašića kročilo je prvi put na cestu: 'Pametne glave nose kacige i paze kako voze'

'PROMET NIJE IGRA' /

Početak školske godine donosi izazove na cestama, a ove će preko 35 tisuća prvašića diljem Hrvatske napraviti svoje prve samostalne korake i prometu, prema školi.

Kako bi se aktualizirala tema sigurnosti najmlađih, RTL Hrvatska pokreće kampanju „Promet nije igra“ čiji je cilj podizanje svijesti o sigurnosti u prometu poticanjem odgovornog ponašanja vozača i edukacijom djece, osobito učenika prvih razreda osnovne škole, ali i njihovih roditelja o tome kako se ponašati odgovorno u prometu.

Poznata lica informativnog i zabavnog programa RTL-a ambasadori su kampanje te glavni protagonisti edukativnih promo spotova. A uz Anu Brdarić Boljat i Tomislava Jelinčića, zvijezde edukativnih videa su i njihova djeca – Anina kći Cvita i Tomislavov sin Vid.

"Ako ovom kampanjom uspijemo spasiti makar jedno dijete, spriječiti jednu ozljedu ili sačuvati jedan život - već smo postigli mnogo. Vjerujem da će poruke kampanje potaknuti i vozače i roditelje i djecu da zastanu i promisle o svom ponašanju u prometu", kazao je Tomislav Jelinčić, dodajući da kampanja podsjeća i na osnovna pravila poput prelaska ceste na zebri, čekanja zelenog svjetla i važnosti nošenja kacige tijekom vožnje na romobilu ili biciklu.

"Pametne glave nose kacige i paze kako voze", poručuju Tomislav i Vid. Pogledajte video!