Nema kraja avanturama Moby Drea: Pogledajte gdje je sada zapeo

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Brod je otegljen iz splitskog škvera gdje su trebale biti demontirane opasne azbestne ploče

8.9.2025.
14:10
Talijanski brod Moby Drea s 250 tona azbesta prošlog utorka otegljen je iz Splita po nalogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tegljač s Malte odveo je grdosiju Moby Drea, kojoj su u Brodosplitu trebali ukloniti stare azbestne ploče.

No, brod već par dana kruži pred talijanskom lukom Crotona, a vezan je uz tegljač Protug 75 te s njime kruži morem ispred obale. Očito je da mu talijanske vlasti nisu dozvolile ni uplovljavanje u Crotone, ni sidrenje ispred njega. Njegov plovni put možete pratiti OVDJE.

Foto: Screenshot Vesselfinder

Podsjetimo, trajket Moby Drea trebao je biti na putu za rezalište u Turskoj, a bilo je dogovoreno da se azbestne ploče prethodno demontiraju u splitskom brodogradilištu. No, izbili su prosvjedi Splićana i cijela "operacija" je stala, a odlukom Ministarstva brodu je naređeno da napusti splitski škver.  

POGLEDAJTE VIDEO: Brod s azbestom napokon je isplovio iz splitskog škvera: 'Nisam sigurna da je ovo pobjeda'

 

 

