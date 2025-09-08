EU uvodi nova pravila za jamstvo kućanskih uređaja, promjene se mnogima neće svidjeti

Prema novoj EU Direktivi o pravu na popravak, pokvari li vam se mikser, aparat za kavu, ventilator ili mikrovalna pećnica, više nećete moći odmah računati na zamjenu uređaja, piše Slobodna Dalmacija.

Trgovac je, naime, dužan najprije pokušati popravak, a tek ako to nije moguće ili se pokaže neisplativim, kupac može dobiti novi uređaj ili povrat novca. Novo pravilo sve države članice EU moraju prenijeti u svoje zakonodavstvo. Cilj je produljenje vijeka trajanja proizvoda, smanjenje elektroničkog otpada i jačanje tržišta popravaka.

Europski parlament usvojio je nova pravila koja europskim potrošačima osiguravaju pravo na popravak kućanskih i drugih proizvoda. Pravila pojašnjavaju obveze proizvođača da popravljaju robu i potiču potrošače da popravkom produže životni ciklus proizvoda, čime se smanjuje otpad i jača sektor popravaka.

Nova pravila za jamstvo

Novost je da će proizvodi popravljeni unutar jamstvenog roka dobiti produljeno jamstvo od jedne godine, što bi potrošače trebalo potaknuti da se, umjesto za zamjenu, odluče za popravak.

Nakon isteka zakonskog jamstva proizvođač će i dalje biti obvezan popravljati uređaje koji se tehnički mogu popraviti – poput perilica rublja, usisavača pa čak i pametnih telefona. Potrošači će pritom moći dobiti zamjenski uređaj dok je njihov na servisu ili se odlučiti za obnovljeni proizvod.

Kako bi se popravci učinili dostupnijima, svaka država članica morat će primijeniti barem jednu mjeru za promicanje popravaka, primjerice vaučere, subvencije, informativne kampanje ili podršku zajedničkim servisima.

S aspekta zaštite okoliša ovo je veliki korak naprijed. Potrošači su se navikli na zamjenu, a stari aparati su završavali na otpadu. Sada će proizvođači biti prisiljeni osigurati rezervne dijelove i podršku servisima, što znači i veću dostupnost popravaka, slažu se stručnjaci za održivu proizvodnju i zaštitu okoliša.

POGLEDAJTE VIDEO: Do 2029. cijela Hrvatska na pametnim brojilima: Računi će se mijenjati zauvijek, evo što to znači