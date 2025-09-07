Dvojica privedena zbog tučnjave na pulskoj tržnici: Svemu kumovala skela

Nakon što je šest osoba ozlijeđeno, od kojih jedna teško, u tučnjavi koja se dogodila u petak navečer na pulskoj gradskoj tržnici, u subotu su, uz kaznenu prijavu, u pritvoru završili 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i 59-godišnjak.

Kaznena prijava protiv 69-godišnjaka bit će podnesena u redovnom postupku, izvijestili su iz Policijske uprave istarske.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, pulska policija utvrdila je sumnju da je 39-godišnji državljanin BiH počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede i prijetnje, dok 59-godišnjaka i 69-godišnjaka tereti za kazneno djelo prijetnje.

Svemu kumovala skela

39-godišnji državljanin BiH je u petak oko 18,45 sati na terasi ugostiteljskog objekta na Narodnom trgu u Puli gdje se nalazi tržnica, nezadovoljan postavljanjem skele, fizički napao 59-godišnjaka nakon čega je došlo do fizičkog sukoba između njega, 59-godišnjaka i 69-godišnjaka s jedne strane i trojice djelatnika odnosno 59-godišnjaka, 27-godišnjaka i 23-godišnjaka s druge strane.

Prilikom sukoba korišteni su metalni predmeti, a trojici djelatnika upućene su ozbiljne prijetnje.

U tučnjavi je 27-godišnjak teško ozlijeđen, dok su ostali sudionici tučnjave lakše ozlijeđeni.

Zbog narušavanja javnog reda i mira, protiv trojice djelatnika podnesen je optužni prijedlog nadležnom sudu.

