Uhićen Nijemac (62) u Istri: Kriomice snimao nagu djecu mobitelom

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad njemačkim državljaninom kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

Naime, 4. rujna oko 13 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao 62-godišnjeg njemačkog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije.

Temeljem naloga nadležnog suda policija je obavila pretragu automobila, prostorija i tehničke opreme koje osumnjičeni koristi i pronašla materijal inkriminirajućeg sadržaja. Muškarac je 5. rujna uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.

