Vozači oprez! Od ponedjeljka su na cestama prvašići, možda prvi puta sami u prometu

U ponedjeljak kreće nova školska godina što znači da će na ulicama biti veći broj djece, odnosno pješaka. Potrebno je da svi sudionici prometa povećaju oprez, posebno u zoni škola, objavili su na stranicama policije.

Posebnu pozornost potrebno je usmjeriti na učenike prvih razreda osnovnih škola, od kojih većina njih po prvi put samostalno sudjeluje u prometu.

S početkom nove školske godine u cilju povećanja razine sigurnosti djece, ali i svih ostalih sudionika u prometu, na području čitave Hrvatske, provodi se akcija "Poštujte naše znakove“, tijekom koje će policijski službenici svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno-preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole.

Temeljna zadaća policijskih službenika, koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi i upravljati prometom, je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika.

Poduzimat će sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola.

Pojačano će se kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola radi represivnog djelovanja na vozače koji ne poštuju ograničenja brzine.

U vrijeme trajanja akcije u zonama škola radit će i pripadnici prometne jedinice mladeži.

Pozivaju se vozači na poštivanje propisa

Sigurnost djece u prometu briga je i odgovornost svih nas, stoga očekujemo da će svi sudionici u prometu svojim odgovornim ponašanjem pridonijeti uspjehu ove akcije.

Pozivamo sve vozače na poštivanje prometnih propisa i opreznu vožnju, naročito u područjima oko škola i vrtića.

Jednako tako, pozivaju se i roditelji djece koja ove godine kreću u prvi razred da prije početka škole odaberu najsigurniji put do škole i uvježbaju s djetetom sigurno kretanje po njemu, da im ukažu na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu, pokažu djetetu sigurno prelaženje kolnika preko pješačkog prijelaza, te da vlastitim primjerom pokažu djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći).

Važno je, naglasili su, uvježbavati sigurno kretanje s djetetom te vlastitim primjerom pokazati kako se ispravno ponašati u prometu.

Apeliraju na roditelje koji dovoze djecu u školu, da to čine na propisan način, da djecu obvezno voze na stražnjim sjedalima i pri tom koriste sigurnosne pojaseve, da vozila parkiraju tako da ne ugrožavaju drugu djecu i da prilikom prijelaza ceste koriste obilježene pješačke prijelaze.

Više je razloga zašto su djeca ugrožena u prometu

Djeca su nižeg rasta što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije, a jednako tako su teže uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima. Vidno polje im je ograničeno te im je smanjena sposobnost točne procjene brzine kojom se kreću vozila, kao i njihove udaljenosti.

Djeci nije u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu, a često reagiraju impulzivno zbog zaigranosti. Nemaju potpuno razvijen osjećaj za procjenu opasnosti.

Savjeti vozačima

Policija podsjeća da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 kilometara na sat. Upozoravaju vozače da ne parkiraju nepropisno u zonama škola te da povećaju pozornost u blizini škola.

Važno je voditi računa da djeca ili ne znaju ili slabo znaju prometne propise.

Apeliraju na vozače da poštuju znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica.

"Zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste", stoji u objavi.

Savjeti djeci

Jednako tako, iz policije su objavili i savjete za djecu. Trebaju koristiti samo nogostup za kretanje te prelaziti cestu samo preko obilježenog pješačkog prijelaza - "zebre".

Na mjestima gdje je semafor, važno je čekati znak zelenog svjetla. U svakom prelasku ceste obvezno provjeriti ima li nailazećih vozila i tek tada stupiti na kolnik.

"Ako vozila neprekidno prolaze, pričekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu", dodaju.

