Policija pretražila stan muškarca koji je u petak prijetio bombom na Pantovčaku: Pronađeno oružje

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva.

Pritvoren

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Podsjetimo, muškarac se u petak oko 9.45 sati dovezao na adresu Pantovčak 241 u Zagrebu, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Zadržali su ga djelatnici osiguranja, a tom prilikom izjavio je da u vozilu ima bombu.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, uključujući pripadnike Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Provedenim protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da nema eksplozivnih sredstava.

Muškarac je priveden u I. policijsku postaju Zagreb.

