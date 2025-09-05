Dječak (13) pokušao silovati majku školskog prijatelja, izvadio nož i rekao: 'Slušaj upute'

U jednom selu u Slavoniji dogodio se stravičan slučaj. Kako doznaju 24sata, dječak (13) došao je u kuću svog školskog prijatelja i pokušao silovati njegovu majku.

Majka kaže da je dječak došao pod izlikom da ga je napao pas. Pustila ga je u kuću da popije vode i ode na WC. Nakon toga izvadio je nož, rekao joj da sluša njegove upute te je napao.

“Bacio me na pod i gušio, jedva sam pobjegla”, ispričala je potresena žena.

Policija je potvrdila da je slučaj prijavljen, ali kazneni progon nije moguć jer dječak, sa svojih 13 godina, nije kazneno odgovoran. Državno odvjetništvo je prijavu odbacilo po zakonu, a uključio se i Hrvatski zavod za socijalni rad koji navodi da u ovakvim slučajevima postupaju u suradnji s policijom, školom i zdravstvenim ustanovama.

Prema riječima roditelja iz škole, dječak je nakon incidenta jedno vrijeme bio na online nastavi, a sada bi trebao ponovno krenuti u školu – ali u drugi razred.

Ravnateljica škole nije odgovarala na pozive novinara.