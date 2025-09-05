Nove trzavice između Plenkovića i Milanovića: 'On je dvije godine Hrvatima govorio neistinu'

Povodom obilježavanja Dana Virovitičko-podravske županije, predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine. Obišao je i novouređeni Stacionar za palijativnu skrb Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Nakon sjednice premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Komentirao je odluku da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu. "Pozicija Vlada je jasna već godinama, to što ste imali Milanović koji je dvije godine govorio Hrvatima da su Vlada i Sabor spremni to činiti, je neistina", poručio je Plenković.

"Za razliku od Milanovića koji godinama ima prorusku politiku i retoriku, mi smo zemlja i Vlada solidarni s Ukrajinom. Do sada smo dali Ukrajini 14 paketa vojne pomoći i s tom pomoći ćemo nastaviti. Nije slanje vojnika jedini način pomoći Ukrajini", kaže Plenković.

Dotaknuo se i najavljenog prosvjeda branitelja u Šibeniku i Milanovićevog odlaska na festival. "Svatko u Hrvatskoj ima pravo govoriti i organizirati svoje projekte. Branitelji su im rekli da im je drago ono što sam ja rekao vezano uz Thompsonovu pjesmu, a to je da će ona biti tu i da ju nitko neće sankcionirat ni mijenati. Branitelji mogu imati svoj ukus, a netko na festivalu ima svoj program", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na Mostovo pokretanje opoziva ministrice Nine Obuljen Koržinek. "Ta inicijativa koju SDP neće podržati najbolje govori o političkom kaosu u kojem se oporba i lijevo i desnije od nas nalazi. U totalnoj su konfuziji i knockdownu. Most je nesretnim slučajem preživio u Sinju, što je loše za Sinjane, ali što možemo. Ta će inicijativa propasti i ići ćemo dalje. Čim mi dolazi nešto od Mosta oduševljen sam da podržim to, to je prvo što napravim ujutro", poručio je Plenković.

Komentirao je i reakciju Ane Brnabić nakon njegove izjave da je Srbija na rubu građanskog rata. "Rekao sam da mi ne izazivamo takav scenarij nego da kao zabrinuti susjedi promatramo. Kažemo stvari onakve kakvi jesu, nemam koristi od toga da kažem kako je sve super i fantastično. Scenarij da Hrvatska priželjkuje loše stvari Srbiji je smiješan. Mi smo ti koji želimo pomoći našim susjedima da idu naprijed, a naprijed je članstvo u Europskoj uniji", rekao je Plenković.

