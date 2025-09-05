Skandal u Vinogradskoj: Ne mogu zaposliti Beroša jer su mu 'zaboravili' dati otkaz

Natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre Milosrdnice uzrokovao je pravu pomutnju jer se na njega javio bivši ministar zdravstva Vili Beroš, ujedno jedan od optuženih u velikoj aferi s preplaćenom nabavom medicinske opreme. Nakon velike polemike o tome je li primjereno da se javi za posao u bolnici, iako je optužen za mito i korupciju u zdravstvu, pojavio se novi zaplet u priči.

Naime, bolnica je kod pregledavanja dokumentacije shvatila da je Beroš i dalje njezin zaposlenik, odnosno da su mu propustili dati otkaz ugovora o radu kad je izabrao model 6+6, potvrdili su izvori za 24 sata.

Radni odnos u bolnici mu je bio zamrznut dok je bio ministar. U prijevodu, Beroš je već zaposlenik bolnice i kao takav se, tvrde izvori, ne može javiti na natječaj za posao.

Bolnica bez komentara

Osim Beroša, za posao se javilo još dvoje kandidata to još nisu krenuli razgovori budući da bolnica treba raspetljati nastalu zavrzlamu. Iz bolnice nisu željeli komentirati nastalu situaciju, poručivši da se "suzdržavaju od navoda i komentara".

Beroš je 2024. aktivirao pravo na naknadu "6+6" koja mu omogućuje da šest mjeseci prima punu ministarsku plaću, a drugih pola godine prepolovljenu.

Iz bolničkih krugova nam je potvrđeno da se Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u toj bolnici. Jedan od uvjeta objavljenog natječaja je uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, što bivši ministar ne može dobiti jer je istraga pravomoćna, a u međuvremenu je i podignuta optužnica kojom ga se tereti da je primio 75 tisuća eura mita u slučaju preplaćenih mikroskopa.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti priječi zapošljavanja samo u slučaju pedofilskih, a odnedavno i seksualnih delikata, dok korupcija izrijekom nije navedena.

Beroša USKOK tereti da mu je kontroverzni poduzetnik Hrvoje Petrač preko posrednika Tome Pavića dao mito od 75 tisuća eura kako bi se namješteni natječaji u više hrvatskih bolnica mogli provesti. Osim njega, optužnica tereti još sedmoricu koji su, vjeruje se, prodajom medicinskih uređaja po višestruko uvećanim cijenama oštetili državni proračun za više od 740 tisuća eura.

