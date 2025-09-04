Novi predmet u školama: Zagreb uvodi zdravstveni odgoj za učenike viših razreda

Grad Zagreb pokrenuo je proces uvođenja izvannastavnog predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja s naglaskom na ovisnosti, mentalno i reproduktivno zdravlje namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda, najavila je u četvrtak zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

"Osnovali smo stručno povjerenstvo na čelu s doktoricom Marijetom Majer sa Zavoda Andrija Štampar i sastavili tim stručnjaka kojima je zadaća pogledati kako to već uspješno rade drugi, bilo gradovi poput Rijeke, bilo druge zemlje", rekla je Dolenec u izjavi novinarima o novim gradskim inicijativama na području obrazovanja.

Teme zdravog tila života i mentalnog zdravlja

Kurikulum će uključiti teme zdravih stilova života, prevencije ovisnosti, što se odnosi i na pretjerano korištenje mobitela, ali i na kockanje, pušenje i druge oblike ovisnosti prisutne među djecom.

Uključit će i pitanja vezana uz mentalno zdravlje te spolno i reproduktivno zdravlje.

Program je namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda, s obzirom na to da se u toj dobi ulazi u pubertet i otvaraju se teme vezane uz reproduktivno zdravlje.

Dodala je kako će zdravstveni odgoj biti izvannastavna aktivnost, što znači da će ga učenici birati sami, na isti način kao i građanski odgoj.

Sve zagrebačke škole predale Ministarstvu zahtjev za uvođenje djelatnika za sigurnost

Također je naglasila kako su sve zagrebačke osnovne škole predale Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev za uvođenje operativnih djelatnika za sigurnost, a njih 93 već je dobilo potrebnu suglasnost, no zbog kratkog roka teško je očekivati da će sve škole imati zaposlene djelatnike već prvog dana nastave.

"Danas je Grad organizirao sastanak sa svim ravnateljima osnovnih škola Zagreba. Oni će napraviti sve uz maksimalnu žurnost, a tamo gdje neće biti moguće do ponedjeljka to riješiti, Grad će i dalje financirati privatne zaštitare, ali to je doista sada vrlo kratkoročna mjera”, rekla je. Dodala je kako očekuju da sve zagrebačke škole dobiju suglasnosti što prije.

Za taj posao može se zaposliti bez kvalifikacija te osoba ima 6 mjeseci da stekne potrebnu kvalifikaciju, podsjetila je zamjenica.

Mobiteli tijekom nastave utišani, ne bi se smjeli koristiti ni za vrijeme odmora

Govoreći o preporuci Grada za ograničavanje korištenja mobitela u osnovnim školama, istaknula je da već oko 70 škola ima određena pravila u kućnom redu.

Prema preporuci, mobiteli bi tijekom nastave i odmora trebali biti utišani i spremljeni u torbama ili ormarićima, a učenici ih ne bi smjeli koristiti ni za vrijeme odmora. Sankcije za kršenje pravila ovisit će o kućnim redovima pojedinih škola, a najčešća praksa je da se uređaj oduzme i vrati roditeljima.

"Istraživanja pokazuju da preko 80 posto nastavnika u Hrvatskoj podupire zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama", dodala je.

Objasnila je i zašto se preporuka ne odnosi na srednje škole. Istaknula je kako srednjoškolska populacija ipak drugačija i većina istraživanja o negativnim učincima korištenja mobitela odnosi se na djecu do 13 godina.

Grad Zagreb nema nadležnost zabraniti korištenje mobitela u osnovnim školama, stoga su uputili preporuku, zaključila je.

