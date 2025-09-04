Novigrad zbraja štete: 'Ovakvu poplavu nismo vidjeli 15 godina, na mjestima je bilo i metar vode'

Novigrad zbraja štete snažnog nevremena praćenog kišom i jakim vjetrom, rekao je u četvrtak gradonačelnik Anteo Milos dodavši kako se procjenjuje da je u utorak palo oko 100 litara kiše na metar četvorni već natopljenog tla te je pozvao građane koji su pretrpjeli štetu da se jave Gradu.

Zahvalio je i svim nadležnim službama i građanima u sanaciji šteta.

U akciji pomoći i sanaciji posljedica obilnih kiša koje su pogodile grad u utorak ujutro sudjelovali su brojni Novigrađani, volonteri, djelatnici gradske uprave, škola i vrtića, komunalnog poduzeća Neapolis, članovi i navijači NK Novigrad 1947 i Rukometnog kluba Novigrad, te članovi Crvenog križa, DVD-a i javnih vatrogasnih postaja iz Umaga, Poreča, Rovinja, Pule i Buzeta, priopćeno je.

Prijava štete

"Zbrajamo štete ovog snažnog nevremena u kojem, na svu sreću nitko nije stradao. Nismo imali ovako veliku poplavu od 2010. godine. Procjenjuje se da je palo oko 100 litara kiše na već natopljeno tlo, pa se voda jednostavno slijevala i nije imala kamo otići. Hoteli su također pretrpjeli štete, posebno oni iz lanca Aminess, a posebno su stradali vinogradi, gdje se na nekim mjestima voda zadržala i do metar visine", rekao je novigradski gradonačelnik Anteo Milos.

Dodao je kako su se u čišćenje i sanaciju od srijede uključili i brojni novigradski poduzetnici.

Gradonačelnik Milos pozvao je sve građane koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu obilnim kišama da se jave Gradu kako bi se mogla procijeniti ukupna šteta radi prijave elementarne nepogode. Prijave oštećenja treba dostaviti najkasnije do 9. rujna kako bi Grad mogao pokrenuti proceduru za proglašenje elementarne nepogode.

Točne procjene još nema, no šteta se očekuje na poljoprivredi, turističkim objektima, privatnim kućama i javnim ustanovama.

POGLEDAJTE VIDEO: U dva sata 2000 udara munja, strahovito nevrijeme pogodilo je Istru: Evo kakvo je stanje na terenu