Žena u mirovini je više, a primaju manji iznos. Ovo je detaljna računica

Umirovljenica je u Hrvatskoj znatno više nego umirovljenika. Žene u prosjeku šest i pol godina dulje koriste mirovine, no u prosjeku primaju 96 eura manje nego umirovljenici. Za to se, jednim dijelom, može okriviti radni staž, ali i druge faktore.

Hrvatska ima 941.487 umirovljenika prema općim propisima, a bez isplata prema međunarodnim ugovorima.

Prema međunarodnim ugovorima, isplaćuje 192.000 mirovina od prosječno 176 eura. Najčešće je riječ o mirovina za tek dio radnog staža ostvarenog u Hrvatskoj, dok su ovi umirovljenici većinu radnog vijeka odradili u nekoj drugoj zemlji. Kada se ti korisnici izuzmu iz statistike, onda prosječna mirovina raste. Ona prema ZOMO-u iznosi 595 eura, iza čega stoji 31 godina staža. Međutim, prosjek za žene je 555 eura, a za muškarce 651 euro, navodi Mirovina.hr.

Razlika u iznosima mirovine može se objasniti time što su muškarci, u prosjeku, radili nešto dulje (32 godine i deset mjeseci), dok je prosječan staž žena dvije i pol godine kraći.

Promjena zakona

Osim toga, žene imaju češće prekide u radnom stažu, a mirovine su im manje i zbog korištenja rodiljnih dopusta.

Zbog toga je Vlada prije nekoliko godina uvela dodatni radni staž od šest mjeseci po djetetu, koji je ranije ove godine povećao na 12 mjeseci.

Žena u mirovini je gotovo 550.000, dok je muškaraca 400.000 i više ih je u kategoriji većih mirovina jer su, u prosjeku, radili bolje plaćene poslove i bili na višim pozicijama.

Tako primjerice mirovine iznad 1.500 eura prima oko 8.500 muškaraca i duplo manje žena (4.300).

Posljednje usklađivanje mirovina za 6,48 posto bilo je u srpnju, a uvećane mirovine bit će isplaćene u rujnu s mirovinom za kolovoz, zajedno sa razlikom za prethodni mjesec.

Rezultat je to novog Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. srpnja, a kojim je promijenjena formula usklađivanja mirovine pa je omjer stope promjene indeksa potrošačkih cijena i indeksa rasta plaće iznosi 85:15.

