Neobičan prizor usred Zagreba: Vatrogasci na 'sve četiri'. Gledaju, buše: 'Zvali su nas, ali nismo uspjeli'
Vatrogasci nisu uspjeli doći do vrijednog komada nakita
Ni požar ni spašavanje mačke zalutale na nekoj krošnji, već neobična intervencija zaokupila je jutros zagrebačke vatrogasce na Cvjetnom trgu. Poziv je stigao oko osam sati, a oni su brzo prionuli na posao.
Uhvatili su se u koštac sa šahtom iz kojeg su pokušavali spasiti - prsten.
Kamere Pixsella zabilježile su njihov trud, no usprkos pokušajima, vatrogasci nisu uspjeli doći do vrijednog komada nakita.
"Zamolili su nas, ali nismo uspjeli", potvrdio nam je glavni zagrebački vatrogasni zapovjednik Siniša Jembrih.
Nije poznato tko je izgubio prsten i kako, ali sigurno je da će osoba imati gorak okus svaki put kada prođe ovim dijelom grada.
