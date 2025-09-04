Je li Ursula von der Leyen bila ruska meta? Stručnjak: 'To je bila demonstracija moći'

Odnosi EU i Rusije ušao je u novi krug napetosti nakon incidenta u nedjelju kad je zrakoplov, u kojem je bila čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen, izgubio GPS sustav na području Bugarske te su morali sletjeti na aerodrom u Plovdivu. Piloti su, navodi Financial times, morali koristiti papirnate karte jer je GPS bio ometen.

Europska komisija izjavila je da su "prijetnje i zastrašivanje redovita komponenta neprijateljskih postupaka Rusije" te da će incident pojačati njezinu predanost "jačanju obrambenih sposobnosti i podrške Ukrajini".

Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je za Net.hr ovu sabotažu GPS sustava u avionu u kojem je bila čelnica Europske komisije i na pitanje što da se dogodilo nešto kobno i je li ovo alarm da bi Rusi mogli pokušati nešto slično u skoroj budućnosti, kaže da bi Rusi - da su htjeli nešto ozbiljno napraviti - to i učinili.

"Da su imali namjere da se dogodi nešto ozbiljnije, to bi se i dogodilo. Ako je točno da se radi o ruskoj sabotaži, onda je ovo neka vrsta diverzije i onda je to razmjerno benigno, jer osim GPS-a tu su i sustavi vođenja sa zemlje, a tu je i sustav klasične navigacije. Piloti također valjda znaju svoj posao kada voze takve dužnosnike. Tako da se tu ništa ozbiljno nije moglo dogoditi. Oni su izbacili samo jedan sustav iz upotrebe koji de facto nije od ključnog značaja. Da su htjeli, vjerojatno bi sabotirali puno ozbiljnije sustave koji bi mogli dovesti do rušenja zrakoplova. Ovaj incident ne bi mogao dovesti do rušenja zrakoplova, pa je to možda jedna demonstracija moći", rekao je Ogorec.

'Europa je u puno toga zakasnila'

Ranije je u kontekstu vojne parade u Kini komentirao da se svijet preslaguje na dva bloka najjačih vojnih sila - da je s jedne strane SAD, s druge su se grupirale Rusija, Kina i Indija, a da Europa zapravo više nije bitna.

"Europske zemlje su na neki način u drugorazredne. Silnice su se preselile prema Pacifiku. Europa više nije bitna", naveo je.

Na pitanje može li Europa učiniti nešto da popravi svoju poziciju, da se vrati na kartu moći, Ogorec odgovara da je Europa u puno toga zakasnila te da nije prepoznala svoje šanse. "Vjerojatno misleći da je pozicija Europe nedodirljiva. Kako vratiti nekadašnju početnu situaciju? Vrlo teško za reći, ali bojim se da nema povratka na ono što je nekada bilo i povratka na staro. Europa se mora pomiriti s time", naveo je Ogorec.

O previranjima u Europi i kako komentira skretanje u desno te jačanje ekstremne desnice, Ogorec navodi da je skretanje udesno u stvari skretanje "u vode nove nacionalne, nacionalističke i nacionalne svijesti".

